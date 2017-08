Виктор Шкель. В поисках национальной идеи. Беларусь на современном этапе: Семья, Образование, High-Tech. Часть 3. Опора развития белорусской экономики на передовые достижения High-Tech и ИКТ.

Часть 3. Опора развития белорусской экономики на передовые достижения High-Tech и ИКТ.

Фантазируем дальше. Допустим: крепкая семья есть, социальные недуги повержены либо находятся под пристальным вниманием нашего государства, что не дает отрицательным сторонам жизни развиваться и глубоко пускать корни, так как нет для них благоприятной почвы, белорусское высшее образование подтянули до мирового уровня, что нашло свое зеркальное отражение (подтверждение) в международных рейтингах. На выходе получили физически крепкого, гендерно ориентированного, морально здорового, духовно богатого, хорошо воспитанного и профессионально образованного молодого человека, у которого после окончания учебы возникает резонный вопрос – куда податься, то ли остаться работать в Беларуси, то ли все-таки «махнуть в поисках счастья за бугор»? Безусловно, для нашей страны было бы, несомненно, лучше, если бы молодое поколение оставалось дома и здесь находило приложение своих сил. Может быть, именно как одна из четких определенных целей и создается сейчас ИТ-страна (термин, введенный в обиход Игорем Мамоменко - http://it-strana.by/76 ), для того, чтобы удержать одаренную молодежь в Беларуси? С того времени (а именно с 28 апреля 2010 года), когда это словосочетание было впервые официально опубликовано в Интернете, прошло более семи лет. Однако за прошедшее время ровным счетом ничего не было сделано на правительственном уровне в данном направлении. Равно как и по другой предлагаемой автором концепции развития белорусской экономики за счет главной ориентации ее на достижения в High-Tech и ИКТ. Хотя это можно было бы сделать через создание при Совете Министров РБ особого Департамента высоких и информационных технологий – своеобразного аналога Министерства цифровой экономики. Так, еще в начале 2010 года была опубликована концепция, в которой была подробно описаны значимость High-Tech и ИКТ в развитии государства, их вклад в ВВП, а также поэтапная цифровая трансформация бизнеса и экономики на современном этапе, (https://dev.by/lenta/main/departament-vysokih-i-informatsionnyh-tehnologiy). Кроме того, в данной публикации были приведены наглядные примеры успешно работающих подобных структур в других странах мира, которые сделали и продолжают делать огромные шаги вперед в глобальной цифровизации повседневной жизни, а не только в отдельно взятой разработке программного обеспечения либо оффшорном программировании. Сегодня в свободном доступе в Интернете от нее остались лишь общие заголовки разделов, а в самом начале этот аналитический труд содержал более 200 страниц. Тем не менее, по инсайдерской информации известно, что с этой работой были знакомы и в белорусском правительстве, например, в Министерстве экономики. И о ней знает (или, по крайней мере, знало) нынешнее руководство белорусского Парка Высоких Технологий (ПВТ). Лишь недавно брендовое направление ИТ-страна как возможный локомотив развития белорусской экономики получило второе дыхание. Будет ли вот толк от этой инициативы, так как уж больно долго белорусы «запрягали лошадей»? Может быть, «поедут быстро»? С весны этого года, и особенно сейчас, в разгар текущего лета, в белорусских СМИ активно обсуждается дополненный проект Декрета по Парку ПВТ (https://dev.by/lenta/main/htp-decree-details ). Однако, этот Декрет по своей сути является некоторой параллельной ветвью к уже ранее принятой в республике «Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 2016 – 2022 годы». Не говоря уже о том, что в новом документе по ИТ-стране от первоначальной концепции руководителя БелХард Групп мало что осталось (лишь одна тезисная под-тема – ИТ-образование). Да и о выделенном Департаменте при Совмине, который был бы уполномочен заниматься цифровой экономикой – государство как сервис (Government As A Service) для всего гражданского населения страны, приезжих иностранных граждан, включая потенциальных инвесторов, различных госструктур и представителей частного бизнеса - в структуре белорусского правительства речи не идет. (Прим.: полный материал о Департаменте высоких и информационных технологиях есть и на английском языке, и с его содержанием были ознакомлены ключевые сотрудники и генеральный секретарь Международного Союза Электросвязи при ООН (МСЭ) во время Конгресса «Соединим страны СНГ», состоявшегося в ноябре 2009 года в Минске).

Что обнадеживает в проекте нового Декрета? Это то, что действие преференций для ПВТ будет продлено и добавлены ряд новых. В частности, для того, чтобы со временем превратить Беларусь в идеальное место для размещения центров разработки ведущих мировых ИТ-гигантов типа Амазон, Делл, Гугл, ИБМ, Интел, Майкрософт, Оракл, САП, Тесла, Фейсбук, Циско, Эпл и др., а также, чтобы всемерно развивать внутренний рынок, в первую очередь поднимать промышленность и агропромышленный комплекс, до мирового уровня. Кроме того упрощается ведение бухгалтерской документации и сокращаются сроки рассмотрения заявки на резидентство в ПВТ, а также вводится запрет на субсидиарной ответственности и предоставляется возможность заключения договоров типа convertible note и non-compete.

С другой стороны, что настораживает в проекте нового Декрета? Остановимся лишь на нескольких основных пунктах. Первое, что в проекте нет системного подхода, а есть разбивка на несколько частей, пусть и важных, но как-то не связанных воедино одной конвой. Это – проблемы продуктовых компаний, беспилотные авто и дроны, «визы на деньги», ИТ-образование, инвестиционные фонды и венчурное финансирование, иммиграционная политика, институты английского права, рабочие места и налоговые поступления, блокчейн и крипто валюты. Получается, что если завтра в мире появится новое направление в High-Tech, то, что опять, будем ждать, что эту деятельность разрешат по Декрету, так как она не вписывается в «старое» положение? Почему бы тому же Министерству цифровой экономики (попрошу не путать с Министерством программирования и не иронизировать на эту тему) собственно саму не заниматься такой работой по согласованию постоянно, а не ждать «указующего перста» сверху.

Второе – именной состав группы разработчиков нового Декрета так пока и не известен, поэтому в нем прослеживается некоторая кулуарность, где отдельно выбранные положения как-бы прописаны, но в интересах некоторой группы, а не всего ИТ-сообщества в целом. А ведь предлагалось в Беларуси уже в рамках построения модели государственно-частного диалога создать постоянно действующий бизнес-форум по проблемам ИКТ и развитию системы последипломного образования в данной области.

Третье – новый Декрет мало отражает положения и предложения европейской программы гармонизации цифровых рынков ЕС и стран-участниц «Восточного партнерства», к которым относится и Беларусь, а также полностью соответствует европейским стандартам построения цифрового общества (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-and-its-eastern-neighbours-agree-way-forward-digital-community).

Четвертое – лишь тезисное упоминание об ИТ-образовании. И что ПВТ будут предоставлены полномочия Министерства образования в данном направлении. Если можно согласиться, что медицинский университет может подчиняться Министерству здравоохранения напрямую, то как то сложно представить, что ПВТ будут подчиняться отдельные факультеты и кафедру БГУ или БГУИР. Помимо этого, как уже отмечалось во второй части обзора, что самыми востребованными в мире профессиями в ближайшее время помимо сетевых врачей, работников обслуживания, урбан-экологов, сити-фермеров, молекулярных диетологов, менеджеров космотуризма и др., так или иначе, будут современные ИТ-специальности. Но есть ли в самой Беларуси в достаточном количестве проекты, в которые бы были вовлечены в полном объеме инженеры по информационной безопасности, робототехнике (включая домашних роботов), Big Data, архитекторы баз данных и баз знаний, ИТ-медики, биоэтики (трансплантология и генетическое моделирование органов), генетические консультанты, строители умных домов (а также городов и дорог), цифровые лингвисты, оценщики интеллектуальной собственности, брокеры криптовалют, пользователи блокчейн, координатор масштабных междисциплинарных задач, дизайнеры дополненной и виртуальной реальности, проектировщики нейронных сетей, исследователи искусственного интеллекта, проектировщики 3-Д печати и другие? Наверное, ответ прозвучит - скорее нет, чем, да, так как про Беларусь можно сказать, что все перечисленные выше профессии звучат для нашего обывателя как некая диковинка, нежели кому-то с ними приходилось сталкиваться лицом к лицу на самом деле.

Пятое – белорусское государство не очень-то вкладывает бюджетные средства в научные и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), и в проекте Декрета об этом ни слова. Так, известно, что Беларусь тратит всего лишь около 0.6% своего ВВП на НИОКР (считай в инновационные и прорывные исследования), и только в 1996 и 2007 годах был приблизительно 1% ВВП. Для сравнения, Израиль выделяет 4.4% ВВП на НИОКР, Южная Корея - 4,2%, Финляндия – 3.9%, Швеция – 3.6%, Япония – 3.4%, Дания – 3.1%, Швейцария – 3.0%, США – 2.9%, а Германия - 2,8%. В свое время для того, чтобы ликвидировать или хотя бы несколько сократить нынешнее отставание стран ЕС от США с Японией в области ИКТ Европейская Комиссия рекомендует правительствам европейских стран ежегодно инвестировать в научные и опытно-конструкторские разработки не менее 3% ВВП. Поэтому считается, что если тратить менее данной величины в 3% от ВВП на НИОКР, то отдачи не будет, и инновационные разработки обречены на «вымирание».

Какое еще проблемное экономическое наследство имеем мы в «сухом остатке», чтобы уже сегодня четко понимать, что нам придется переломить и «перелопатить» с помощью ИТ-страны? Так, в глобальном инновационном индексе за 2017 год (Global Innovation Index-2017 - https://www.globalinnovationindex.org/ ) Беларусь по сравнению с прошлым годом потеряла 9 позиций. По сравнению с 2015 годом еще больше, так как потеря была на 35 позиций вниз. Так в 2015 году у нашей страны было 53-е место, в 2016 – 79-ое место. А в нынешнем уже далекое 88-ое место из 127 стран мира. Заметим, что это самый худший показатель Беларуси по данному рейтингу за последние пять лет. Напомним также, что лишь однажды, в 2013 году по оценке международного консалтингового агентства Bloomberg Республика Беларусь входила в список пятидесяти самых инновационных государств мира, замыкая его (https://bel.biz/news/ekonomika/respublika_belarus_voshla_v_spisok_pyatidesyati_samyh_innovacionnyh_gosudar ). Но за последние четыре года Беларуси в данном рейтинге не было ни разу, хотя наши страны-соседки, Россия и Украина, в нем присутствуют.

Далее для справочной информации приведем несколько интересных фактов, кратко представленных в цифрах, о весомой значимости ИКТ, где будут указаны достижения и занятые позиции развитых стран мира и наших территориальных соседей, а Беларусь либо отсутствует вовсе, либо занимает в подобных рейтингах весьма скромные места.

Доля доходов от ИКТ : Польша – 8.64% (оборот - 12 млрд $; лидером польского экспорта который год является электротехническая продукция – до 41% = 73 млрд евро, причем вклад только сектора разработки программного обеспечения в ВВП в Польше в 2015 году составлял 1,74% (8 млрд $); население – 38 млн человек), Чехия – 8.43%, Германия – 8.15%, Эстония – 7% (оборот - 4 млрд $, экспорт 500 млн $, население 1,3 млн человек); Франция – 7.33%, Швеция – 7% , США – 6.8%, Великобритания – 6.4% , Финляндия – 6.2% , Дания – 6.1%, Бельгия – 6%, Латвия – 4.3% (оборот 3.8 млрд $, экспорт 362 млн $, население – около 2 млн), Румыния – 3% (оборот - 4 млрд $, экспорт 3.84%, население 19,5 млн человек). Для сравнения: по оценке экспертов Всемирного Банка - доля High-Tech в экспорте Беларуси составляет всего около 2.6%, а в Казахстане – 30% и Китае – 26%. По другой усредненной оценке – Беларусь имеет вообще ничтожную долю ИКТ в экспорте товаров и услуг в размере 0.34% (http://time.graphics/ru/statistic/wb80646 )

Доля влияния ИКТ, % доли рынка : Финляндия – 9%, Ирландия – 7.8%, Венгрия – 7%, Швеция – 6%, Япония – 5.5%, Германия – 5%

Эффект использования ИКТ в долгосрочной перспективе на рост потребления и рост ВВП : Швеция – 7%, США – 6.9%, Финляндия – 6.7%, Австралия – 6.6%, Бельгия – 6.4%, Дания – 6.2%

Эффект влияния ИКТ на выходе в долгосрочной перспективе на рост ВВП : Финляндия – 5.8%, Ирландия – 5,1%, Венгрия – 4.4%. Япония – 3.6%, Германия – 3.3%.

Индекс сетевой готовности 2015 (The Networked Readiness Index - NRI): Тройка мировых лидеров: Сингапур, Финляндия, Швеция. Далее: Германия - 13, Эстония - 22, Литва -31, Латвия - 33, Казахстан - 40, Россия -41, Польша -50. К сожалению, Республика Беларусь в данном рейтинге среди 143 государств мира отсутствует.

Индекс сетевой готовности 2016 ( NRI ): 1 Сингапур, 2 Финляндия, 3 Швеция, 15 Германия, 22 Эстония, 29 Литва, 32 Латвия, 39 Казахстан, 41 Россия, 42 Польша. Республика Беларусь в данном мировом рейтинге 139 стран опять отсутствует.

Индекс GCI Всемирного Экономического Форума (ВЭФ) 2015-2016 (http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/ ). Сегодня индекс GCI включает в себя 12 основных составляющих, в деталях характеризующих конкурентоспособность экономик различных стран мира, находящихся на различных уровнях своего развития. Этими под-индексами являются: «Качество институтов», «Инфраструктура», «Макроэкономическая стабильность», «Здоровье и начальное образование», «Высшее образование и профессиональная подготовка», «Эффективность рынка товаров и услуг», «Эффективность рынка труда», «Развитость финансового рынка», «Технологический уровень», «Размер внутреннего рынка», «Конкурентоспособность компаний» и «Инновационный потенциал». Итого места по рейтингу: 1 Швейцария, 2 Сингапур, 3 США, 4 Германия, 5 Нидерланды, 30 Эстония, 36 Литва, 42 Казахстан, 44 Латвия, 45 Россия, 79 Украина. А Беларусь в данном рейтинге ВЭФ отсутствует который год подряд.

Рейтинг электронного правительства 2016. Согласно данным очередного доклада ООН E-Government Survey 2016, который был опубликован 28 июля прошлого года, мировым лидером по уровню развития электронного правительства стала Великобритания, сместив с первого места 2014 года Корею. Второе и третье места в новом списке из 193 стран мира заняли Австралия и Корея. Для сравнения Литва расположилась на 23-ем месте. Россия заняла 35 место, а следующую за ней строчку занимает Польша. Казахстан со своей стороны в данном рейтинге опередил Россию, и занимает 33 позицию (в рейтинге 2014 года у него было 28 место, потеря 5 позиций). Латвия на 45-ом месте. Беларусь находится на 49 позиции (двумя годами раньше у нас было 55 место, шесть шагов вперед), и наша страна опережает Украину, у которой в последнем мировом рейтинге по e-Government было 62 место (87-ое в 2014 году, 25 шагов вверх).

ICT Development Index / Индекс развития информационно-коммуникационных технологий 2015 (http://gtmarket.ru/ratings/ict-development-index/ict-development-index-info ), рассчитываемый по методике МСЭ. Тройка мировых лидеров: Южная Корея, Дания, Исландия. Далее: Германия – 14, США – 15, Эстония – 20, Чехия – 34, Беларусь – 36 (достойное место, но есть над чем работать в будущем), Латвия – 36, Польша – 44, Россия – 45, Казахстан – 58 и Украина – 79.

Количество программистов и их % от численности населения : США – 3.6 млн = 1.05% (т.е. более одного процента населения), Россия – более 500 тысяч = 0.35% (причем ежегодно прирост числа программистов в РФ составляет более 20 тысяч), Польша – 156 тысяч = 0.41%, Чехия – 152 тысячи = 1.5%, Украина – 90 тысяч = 0.2%, Беларусь – 31 тысяча = 0.32%. По другим данным от популярного сервиса вопросов и ответов для разработчиков Stack Overflow за прошлый год численность программистов в европейских странах была следующей: Греция (население — 10.8 млн) — 56 тысяч разработчиков, Чехия (10.5 млн) — 96 тысяч, Швеция (9.8 млн) — 156 тысяч, Венгрия (9.7 млн) — 80 тысяч, Австрия (8.6 млн) — 96 тысяч, Швейцария (8.3 млн) — 120 тысяч, Израиль (8.2 млн) — 121 тысяча, Болгария (7.1 млн) — 50 тысяч. А относительно наших ближайших территориальных соседей: Россия — 335 тысяч разработчиков, Польша — 259 тысяч, Украина — 166 тысяч, Литва — 24 тысячи и Латвия — 16 тысяч. Отметим, что в настоящее время в сего в мире насчитывается более 19 млн разработчиков ПО, а к 2019 году их число вырастет до 27 млн, причем индийских программистов станет более 5.2 млн, а американских 4.5 млн. Кроме того, согласно данных, приведенных американской компанией Acronis, следует, что в сфере ИКТ в США занято около 15 миллионов человек, что составляет приблизительно 4,7% населения этой страны. В странах Евросоюза подобное число ИКТ-специалистов несколько ниже – 8 миллионов человек (примерно 1.6% от общего населения), но, тем не менее, тоже впечатляет.

Качество программистов в различных странах мира . Безусловно, абсолютное число еше не есть качество. Тем не менее, согласно прошлогоднего рейтинга HackerRank (https://blog.hackerrank.com/which-country-would-win-in-the-programming-olympics/ ) тройка стран, где находятся самые лучшие программисты в мире выглядит следующим образом: Китай, Россия и Польша. Остальные 47 мест можно увидеть на нижнем рисунке.

Как видим, в данном списке есть Венгрия, Чехия, Украина, Болгария, Румыния, Вьетнам и даже Нигерия, но вот Беларуси в нем нет. Как и нет Беларуси среди различных стран в конкретных областях разработки ПО (смотрите следующий рисунок).

Безусловно, не следует понимать, что раз белорусские программисты не попали в рейтинг HackerRank, то их уровень определенно слаб. Просто нужно, чтобы какая-то структура занималась тем, чтобы наша страна присутствовала в подобных табелях о рангах, и вовремя предоставляя необходимые для анализа данные. Надеяться на то, что о нас вспомнят и так – не приходится. Напомним, что в 2012 году Gartner включила Беларусь, как страну лучших 30 мест в мире, где наиболее привлекательным для иностранных заказчиков является оффшорное программирование (https://ej.by/blog/shkel/2013/01/16/kakih_vysot_dostigla_belarus_v_sfere_offshornogo_programmirovaniya.html ). Однако с того времени Беларусь уже ни разу не попала в данный список, а соседняя с нами Украина, как не удивительно, частый «гость» в нем. Не исключено, что украинцы ежегодно «сбрасываются» на подобное исследование от Гартнер, оплачивая его, чтобы последняя в своем отчете не забыла включить эту страну в свое исследование. К месту следует заметить, что отечественная научно- технологическая ассоциация «Инфопарк» (http://infopark.by/ ) предпринимала попытки оплатить через своих ассоциированных членов подобное исследование Gartner по ИТ-Беларуси, но что-то не сложилось. Да и сам ПВТ (http://www.park.by/ ) как-то прохладно относился к данной инициативе. Может новое руководства ПВТ обратит на это внимание, поскольку данное исследование от известной международной консалтинговой компании могло бы способствовать продвижению по всему миру нашей страны, особенно в области ИКТ. Кто как не Гартнер могла бы прорекламировать на весь мир не только ведущие белорусские аутсорсинговые фирмы, но и появившиеся в нашей республике отечественные продуктовые компании, а также только зарождающееся у нас старт-ап ИТ-движение.

Кроме того, следует помнить, что ИТ-конкуренция в мире растет не по дням, а по часам, как среди новых, так и среди старых игроков рынка. Рассмотрим 5 примеров: Россия, Литва, Эстония, Армения и Узбекистан. Что касается Российской Федерации, то она делает ставку на развитие именно цифровой экономики. Так 6 июля Президентский совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам рассмотрел и одобрил черновой вариант программы «Цифровая экономика», которая, по словам президента Владимира Путина, позволит России осуществить значительный «прорыв в будущее» (http://tass.ru/ekonomika/4390974)."Цифровая экономика - это не отдельная отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Формирование цифровой экономики - это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкуренции отечественных компаний", - заявил президент РФ. Планируется, что до 2025 года в России появятся десять предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, а российские вузы будут выпускать более 100 тыс. специалистов в сфере ИТ ежегодно.



Наша соседка, Литва, за последние годы также существенно продвинулась в ИТ-направлении. Начало этому движению было положено в 2012году, когда в стране при содействии фонда European Jeremie Initiative было учреждено пять венчурных фондов. Через два года при поддержке муниципалитета Вильнюса было анонсирование создание Vilnius Tech Park, когда под крышей данного парка должны были быть объединены стартапы, потенциальные инвесторы и акселераторы. Для этой цели 18 зданий XIX века, общей площадью свыше 9 тыс. кв. метров, были полностью реконструированы под современные офисы. Объем инвестиций составил 5 млн. евро. После чего, в Вильнюс стали перебираться ИТ-фирмы как со своей страны, так и из соседних государств. Преимущественное развитие в парке пока получилось у разработчиков игр (game development). Интересно также, что в данном парке были «замечены» и белорусские ИТ-компании. Это такие компании как Promwad и Game Show, а также стартапы JetCat Games и R-NOX. Кроме того, Литва занимает 15-е место в рейтинге самых свободных экономик мира, 11-е - по легкости открытия бизнеса и на 17-ом по его ведению, а также имеет 2-е место в Европе по индексу инвестиционной привлекательности. Поэтому белорусскому правительству следует понимать, что бизнес идет (перетекает) туда (т.е. в те страны), где для его ведения предлагаются наиболее выгодные условия. Возможно, вновь создаваемая ИТ-страна даст новый импульс для развития Беларуси, и наша страна станет одной их самых привлекательных в мире для ведения ИТ-бизнеса.

Что касается Эстонии, то страна с населением всего в 1.3 млн человек за двадцать пять лет превратилась в настоящую мировую ИТ-державу и стала одним из значимых европейских стартап-центров. На слуху у всех успешный пример этой страны в развертывании электронного правительства, и сегодня эстонцы во многом продвинулись, создавая платформу государство как сервис. Этому посвящено много публикаций, и можно легко найти полезную информацию в Интернете об этом. Также многим известно, что родиной Skype является Эстония (сейчас это собственность Майкрософт). Среди других «продвинутых» эстонских ИТ-компаний следует перечислить такие как: PipeDrive (CRM-система), AdCash (рекламная платформа), Funderbeam (блокчейн), TitanGrid (кибер-безопасность), Taxify (конкурент Uber), Lingvist (бесплатная онлайн-платформа для изучения иностранных языков), Testilio (платформа для пользовательского тестирования мобильных приложений), Planet OS (климат), Fortumo (сервис мобильных платежей), Teleport (он-лайн помощь в переезде с одного места в другое). По разным источникам ИТ-специалистов в этой стране насчитывается от 21,4 до 29 тысяч. Кроме того, в Эстонии создаются благоприятные условия для поддержки стартапов. Для чего и была принята государственная программа под названием Startup Estonia. Планируется, что к 2020 году успешных стартапов будет не менее тысячи.

Несколько слов об Армении. Ежегодный доход от более чем четырехсот ИТ-компаний составляет 475 млн долларов, при населении приблизительно 3 млн человек (в три раза меньше чем в Беларуси, а доход меньше чем у нас только в два раза). По планам армянского правительства ит станет доминирующим сектором в экономике страны уже в следующем году. Согласно данных ЮНЕСКО Армения занимает первое место среди стран СНГ по количеству изобретений на душу населения. Не удивительно, что такие ИТ-гиганты как Microsoft, Google, Oracle создали в этой стране свои центры разработки.



Совсем кратко об Узбекистане. С 1 июля вступил в силу указ президента Узбекистана о создании в этой стране аналога белорусского ПВТ. Узбекский технопарк получил официальное название - «Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center». Причем возможности и льготы, предоставляемые резидентам этого технопарка шире, чем в Беларуси. Еще не известно, как аукнется в Беларуси то, что консультантом при создании в Ташкенте Mirzo Ulugbek Innovation Center был Валерий Цепкало, который по неподтвержденным данным может остаться там работать.

В заключение приведем еще несколько примеров о том, что Беларусь рассматривается потенциальными инвесторами скорее как «проблемная» страна по критерию ведения бизнеса. Так, недавно было опубликовано исследование американского издания U.S. News & World Report, проведенного совместно с Уортонской школой бизнеса и компанией BAV Consulting . В данном исследовании был обнародован рейтинг лучших стран для начала (старта) бизнеса «Best Countries to Start a Business», в котором Беларусь заняла 77 место их 80 ранжируемых стран мира. Из наших территориальных соседей лучшее место у Латвии (50). Польша заняла 52-ую позицию. Украина находится на 72-м месте, а Россия – на 79-м. На первом месте – Таиланд, на втором – Китай, а на третьем – Малайзия. Что касается США, то у них 7 место. Основными критериями оценки U.S. News & World Report являлись «доступные цены, минимальные бюрократические процедуры, низкие производственные затраты, современная связь с остальным миром и легкий доступ к ведению бизнеса в столице». Кроме того, среди Best Countries for Business от Forbes Беларуси в данном списке нет который год подряд, хотя Эстония, Литва, Латвия, Польша, Россия, Казахстан и Украина есть. Тем не менее, с другой стороны, по оценке Всемирного Банка в рейтинге Doing Business 2017 Беларусь находится на 37-й строчке среди 190 государств мира, а в DB 2016 наша республика занимала 44-е место.

Таким образом, подводя итоги третьей части обзора можно утверждать, что в Беларуси следует приступать незамедлительно к цифровой трансформации традиционного бизнеса и реструктуризации государственных структур, и как возможный вариант, создать вместо изживших себя новое Министерство цифровой экономики. Если в ближайшее время наши предприятия традиционных отраслей не начнут цифровую трансформацию согласно концепции Индустрия 4.0, то конкуренты их просто выдавят со всех рынков сбыта продукции. Поэтому, либо меняйся в современном мире, либо прекрати свое существование. Ну а чтобы этого не произошло, следует делать упор на High-Hech и ИКТ, всемерно вовлекать в этот процесс высокообразованных молодых людей, которые будут находить себя в самореализации на сложных, но интересных проектах республиканского уровня, получать за это достойное денежное вознаграждения, быть счастливыми и строить крепкие семьи.

Вот такая простая для понимания, но сложная для реализации, концепция национальной идеи для Беларуси вырисовывается на мой взгляд. Может быть, она найдет свою аудиторию в нашей стране для широкого обсуждения и дискуссии, а если получит поддержку сообщества, то было бы неплохо, чтобы белорусское правительство приступило бы к поэтапной ее реализации. Поживем – увидим. Спасибо за внимание.

С уважением, Виктор Шкель