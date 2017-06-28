Viktor Shkel : Какая статья по ИТ-тематике самая читаемая в Байнете?

Для тех же, кто не читал мои материалы, но проявляет интерес к тому, о чем я писал ранее и пожелает прочесть некоторые из них, то он может, при наличии достаточного свободного времени, обратиться к следующему списку наиболее релевантных публикаций на русском языке. Далее следует перечень статей и обзоров в виде заголовков и ссылок на первоисточник в порядке наибольшего интереса у читателей, т.е. по числу просмотров. Это: - « Три федеральных кита экономики Германии. Земля Северный Рейн-Вестфалия » - https://ej.by/blog/shkel/2015/08/19/tri-federalnyh-kita-ekonomiki-germanii-zemlya-severnyy.html - более 530К просмотров на конец июня 2017 года; - « Культурное наследие земли Северный Рейн-Вестфалия » - https://ej.by/blog/shkel/2015/10/27/kulturnoe-nasledie-zemli-severnyy-reyn-vestfaliya.html - >515K; - Всемирный Банк: Индикаторы развития мира и Беларуси - https://ej.by/blog/shkel/2014/01/29/vsemirnyy_bank_indikatory_razvitiya_mira_i_belarusi.html - >344K;

- «Сказка об Интернет-рыбаке и простой рыбке или ОСТОРОЖНО: Интернет мошенничество. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!» - http://yousmi.by/articles/6544/ - >328K;

- « Gartner определила технологические инновации следующей пятилетки » - https://ej.by/blog/shkel/2015/12/11/gartner-opredelila-tehnologicheskie-innovatsii-sleduyuschey-pyatiletki.html - >305K;

- « Интернет как зеркало отражения экономического развития Беларуси » - https://ej.by/blog/shkel/2014/02/10/internet_kak_zerkalo_otrazheniya_ekonomicheskogo_razvitiya_belarusi.html - >303K;

- « Беларусь значительно улучшила свои позиции по скорости Интернета » - https://ej.by/blog/shkel/2015/04/07/belarus-znachitelno-uluchshila-svoi-pozitsii-po-skorosti-interneta.html - >277K;

- « Беларусь попала в ТОП-10 мировых талантов » - https://ej.by/blog/shkel/2015/08/10/belarus-popala-v-top-10-mirovyh-talantov.html - >250K;

- « 10 прорывных технологий High-Tech 2013 года, которые изменят наше представление о современном мире » - https://ej.by/blog/shkel/2013/05/20/10_proryvnyh_tehnologiy_high-tech_2013_goda_kotorye_izmenyat_nashe_predstavlenie_o_sovremennom_mire.html - >238K;

- « Как высокие технологии изменят мир в ближайшие 10 лет » - https://ej.by/blog/shkel/2013/06/27/kak_vysokie_tehnologii_izmenyat_mir_v_blizhayshie_10_let-1.html - >237K;

- « Исследователи назвали 10 инноваций ближайшего будущего » - https://ej.by/blog/shkel/2014/08/19/issledovateli_nazvali_10_innovatsiy_blizhayshego_buduschego.html - >236K;

- « Всемирный Банк «нарисовал» для Беларуси концепцию электронного здравоохранения » - https://ej.by/blog/shkel/2014/07/01/vsemirnyy_bank_narisoval_dlya_belarusi_kontseptsiyu_elektronnogo_zdravoohraneniya-1.html - >235K;

- «Экспансия Microsoft на территории Беларуси» - http://yousmi.by/articles/6537/ - >230K;

- « Смогут ли белорусы покорить ЛинкедИн? » - https://ej.by/blog/shkel/2013/06/12/smogut_li_belorusy_pokorit_linkedin-1.html - >205K;

- « Компания Gartner сделала прогноз десяти главных технологических инноваций для бизнеса » - https://ej.by/blog/shkel/2016/11/14/kompaniya-gartner-sdelala-prognoz-desyati-glavnyh-tehnologicheskih.html - >181K;

- « Какие перспективы имеет в Беларуси рынок интернета вещей? » - https://ej.by/blog/shkel/2016/10/25/kakie-perspektivy-imeet-v-belarusi-rynok-interneta-veschey.html - >168K;

-«Оффшорное программирование - хлеб белорусских айтишников» Подробнее: http://www.cnews.ru/articles/offshornoe_programmirovanie__hleb_belorusskih/2

- «Беларусь успешно создает "цифровую" армию» - http://zoom.cnews.ru/rnd/article/item/belarus_uspeshno_sozdaet_tsifrovuyu_armiyu

Кратко подводя итоги, примечательно отметить, что самая читаемая на сегодняшний день из моих статей была изначально «забракована» тогдашним главным редактором портала BEL.BIZ, хотя на нем уже было опубликовано около 30 моих обзоров, но, к счастью, не была отвергнута редакцией «Еженедельника». Спасибо за это провидение главному редактору «EJ», Сергею Сацуку, который в течение года после первой публикации также предоставил мне площадку для ведения собственного блога. Хотя и он мало верил в то, что читателям «Еженедельника» будет интересна, например, германская тематика, затрагивающая экономические и культурные темы. Особенно Сергей сомневался относительно материала https://ej.by/blog/shkel/2015/08/19/tri-federalnyh-kita-ekonomiki-germanii-zemlya-severnyy.html , в котором описывалось где, как и почему лучше организовать дочернюю фирму в Германии . Тем не менее, только эта статья и следующая за ней о культурном наследии в немецкой федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия сегодня в совокупности имеют более одного миллиона просмотров, занимая второе и третье места в своеобразном рейтинге наиболее интересных материалов.

Ну а лидер, как и прежде, остается все тем же. Это статья, название которой приведено в самом начале этой заметки. В ней пишется о том, что осенью 2012 года по оценке компании Гартнер Беларусь была признана одной из 30-и стран мира, где есть наиболее продвинутые достижения в области оффшорного программирования. К сожалению, в последующие годы так и не появилось нового исследования компании Gartner об ИТ-Беларуси. Хотя видно, что у простых читателей, и не только у них, постоянно присущ интерес к различным исследованиям Гартнер, поскольку лишь три материала, написанные сразу после опубликования отчетов Gartner, набрали на сегодняшний день почти полтора миллиона просмотров.

К слову замечу, что научно- технологическая ассоциация «Инфопарк» (http://infopark.by/ ) предпринимала попытки оплатить через своих ассоциированных членов подобное исследование, но что-то не сложилось. Да и сам ПВТ (http://www.park.by/ ) как-то прохладно относится к данной инициативе. А ведь данное исследование от известной международной консалтинговой компании могло бы способствовать продвижению по всему миру нашей страны, особенно в области ИКТ, в котором бы прорекламировало бы не только ведущие белорусские аутсорсинговые, но и появившиеся в нашей республике отечественные продуктовые компании, а также зарождающееся старт-ап ИТ-движение.

Вместо ЭПИЛОГА: лирическое отступление в полном смысле этого выражения. Для тех, кому совсем уж не интересна технологическая тема, то вы можете прочитать на русском языке одну из моих новелл: «Виктор Шкель Как снег на голову Новелла» (http://www.ruslife.eu/Kultura/Kultura/Viktor-Shkel-Viktor-Shkel-Kak-sneg-na-golovu-Novella.html ), в которой кроме текста можно увидеть несколько моих графических рисунков.

Также совсем малую часть других рисунков можно посмотреть в свободном доступе в Интернете по следующим ссылкам:

- https://ej.by/blog/shkel/2015/10/27/kulturnoe-nasledie-zemli-severnyy-reyn-vestfaliya.html

- https://ru.exrus.eu/Germaniya-v-Belarusi-id5257e3f6ae20154c6e000041

- и на моем профиле в Фейсбуке (в разделе фото) - https://www.facebook.com/viktor.shkel

Для ЛинкедИн (https://de.linkedin.com/in/viktorshkel) и в Твиттере (http://twitter.com/ITBel) в качество фоновой фотографии я также использую свои рисунки

Спасибо за внимание! С уважением, Виктор Шкель