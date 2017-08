Виктор Шкель. В поисках национальной идеи. Беларусь на современном этапе: Семья, Образование, High-Tech. Часть 2. Высокие международные стандарты образования и постоянное всесторонне обучение как стимул личностного развития человека.

Часть 2. Высокие международные стандарты образования и постоянное всесторонне обучение как стимул личностного развития человека.

Пофантазируем, что прочный семейный фундамент в белорусском обществе мы заложили и достаточно укрепили его, создав для этого в Республике Беларусь предпосылки в виде отдельно взятого Министерство Семьи и Молодежной Политики, и четко обозначили его ближайшие задачи. И что же делать дальше, а лучше всего, как выверено и правильно действовать параллельно, т.е. одновременно, с первой основополагающей задачей?

Поэтому далее плавно переходим ко второй части общего материала, в которой будем постепенно развивать второй постулат предложенной общественности широкой дискуссии в отношении концепции белорусской национальной идеи. В этой части кратко коснемся самых наболевших вопросов системы отечественного образования, как школьного, так и высшего, поскольку воспитанному молодому человеку для его успешной самореализации в жизни нужны современные знания и востребованные в стране и мире профессиональные навыки. И желательно так, чтобы, не получалось точь в точь согласно известному выражению китайского философа Конфуция, и, несмотря на то, что оно было сказано им несколько тысячелетий назад: «В древности люди учились, чтобы совершенствовать себя. Ныне учатся для того, чтобы удивить других». Поэтому мне лично в большей степени импонирует первая часть приведенной фразы, когда любая учеба воспринимается человеком как постоянный процесс совершенствования самого себя на протяжении всей его жизни, а не только во время краткосрочного дипломного (профессионального) обучения.

Рассмотрим далее, как построен процесс обучения в нашей республике, и какие изменения в нем могут произойти в ближайшее время, если на это будет государственная воля? Начнем, естественно со школьного образования. А для некоторого сравнения системы образования Беларуси выберем наиболее развитую в экономическом плане такую европейскую страну как Германия.

2.1. Проблемы начальной и средней школы в Беларуси. Пример Германии – как определенный ориентир.

Что касается института школы, особенно системы среднего образования, то она, в общем и целом, в любой стране мира, должна закладывать в умы учащихся основы того, что им пригодится затем в их повседневной жизни. Это с одной стороны. А с другой стороны, полученное среднее образование должно соответствовать требованиям ВУЗов, а также отвечать насущным потребностям развития экономики отдельно взятой страны.

Известно многим, что в 2015 году Беларусь официально подписала «дорожную карту» присоединения к Болонскому процессу гармонизации европейского образования, и находится сейчас в самом начале этого реформаторского пути. Просто для принятия информации к сведению: Латвия, Литва и Эстония стартовали в «Болонском» направлении в 1999 году, Россия – в 2003, а Украина – в 2005 году. Что касается нашей страны, то, несмотря на значительную временную задержку, получается, что скрепив печатью данное соглашение, по своей сути, Беларусь «вступила на тропу» следования международным, в первую очередь, следует понимать, европейским стандартам. Это означает, возможно, что в совсем недалеком будущем среднее и высшее образование, полученное молодежью в РБ, будет неукоснительно признаваться в Европе. И наоборот, европейское образование не будет вызывать «сомнений» по своему качеству (при легализации в РБ на законодательном уровне) у приемных комиссий отечественных ВУЗов, а также у белорусских работодателей, особенно государственных учреждений.

Поэтому, если внимательно посмотреть на пример Федеративной Республики Германия, то что-то лучшее из начального и среднего образования данной страны можно было бы перенять и внедрить у нас. Так в Германии, все дети и подростки, независимо от их гражданской принадлежности, включая беженцев и лиц без гражданства, но имеющих официальный статус регистрации и проживания, в возрасте от 6 до 19 лет должны получить обязательное школьное образование. Таким образом, школьное образование в Германии всеобщее и бесплатное, а общая продолжительность обучения в немецкой школе составляет, как правило, 13 лет. Как первый этап обучения начальную школу (нем. Grundschule) посещают дети от 6 до 10-12 лет. По окончании начальной школы выходит, что ребенок заканчивает 4-ый либо 6-ой класс. Причем заметим, что по стране нет единого требования, сколько именно лет необходимо учиться в начальной школе. Это связано с тем, что возрастной лимит для школьников в каждой из 16-ти федеральных земель Германии определяется отдельно. Затем, на выходе начальной школы, учащиеся зачисляются (переходят) в среднюю школу (Gesamtschule), которая в Германии существует в виде 4-ех типов. Это: гимназия (Gymnasium), реальная школа (Realschule), где обучаются в течение 6-и лет, основная школа (Hauptschule) 5-и лет обучения с основной целью подготовки к малоквалифицированной профессиональной деятельности, и, наконец, объединенная школа (Gesamtschule). Безусловно, понятно, что самой престижной формой обучения на данном этапе является гимназия, поскольку ее выпускнику изначально гарантирована путевка в профильный и выбранный самим учащимся ВУЗ. Заметим к слову, что в немецкой гимназии помимо родного языка, как правило, изучаются еще два-три иностранных языка (чаще всего одним из них является английский) и латынь на достаточно высоком уровне. Занятия по иностранному языку в гимназии проходят чуть ли не ежедневно. На выходе такой высокий уровень владения иностранным языком позволяет молодым людям «безболезненно» общаться со своими сверстниками по всему миру. Чего не скажешь о белорусских школьниках, даже старших классов, где иностранный язык чаще всего является «настоящим изгоем» среди других предметов школьной программы. А ведь следует понимать, что мир глобализируется чуть ли не «ежесекундно», и без средства межнационального общения (иностранного языка) не деться никуда. И пока слабая подготовка по иностранному языку - это один из основных пробелов белорусской средней школы, что переносит свои негативные отголоски в ВУЗы и затем уже сказывается на рабочих местах, когда будь то чиновник, будь то сотрудник частной фирмы, не может ни вразумительно говорить, ни писать на иностранном языке.

Продолжим повествование про опыт школьного обучения в ФРГ. Таким образом, получается, что зачисление после окончания начальной школы в немецкую гимназию следует воспринимать как своеобразный карт-бланш для получения высшего образования, которое в Германии после непродолжительного периода вновь стало бесплатным. (Прим: плату за обучение в этой стране продолжают взимать лишь некоторые частные университеты из общего числа, коих в стране 69). Все остальные типы немецких школ выдают учащемуся аттестат зрелости, который при желании позволяет ему поступить в специальное профессиональное училище или в техникум. Т.О, обратите внимание, уже в 10-летнем возрасте (иногда 12-летнем - в зависимости от каждой федеральной земли) идет глобальное распределение потоков учеников: одни станут студентами, а впоследствии, управленцами, инженерами и учеными и т.д. А другие же – рабочими и техническими специалистами. Причем, чтобы быть направленным (зачисленным) в немецкую гимназию нужно получить рекомендацию (направление) начальной школы, на что уполномочен только лишь учительский совет. Личного желания учиться в гимназии и полученные высокие оценки в начальной школе – этого недостаточно. И если ваш ребенок по каким-то причинам получит отказ такого совета учителей в такой рекомендации для зачисления в гимназию, то его «ожидают» остальные три категории школ (Realschule, Hauptschule, Gesamtschule). Жестко, но это правда. Получается, что времени на раскачку на учебу нет даже у малышей, поскольку твоя профессиональная ориентация (считай судьба) закладывается уже с первого года обучения в начальной школе. Безусловно, существует и вторая попытка изменить свою дальнейшую судьбу для «неудачников», «забракованных» начальной школой и не рекомендованных для обучения в гимназии. Но сделать это можно только учась в реальной школе, когда наиболее одаренные ее учащиеся могут перейти в высшие классы гимназии (с 11 по 13), а после их окончания также поступить в ВУЗ.

Заметим, что в 11-13 классах немецкие гимназисты, особенно последнего выпускного класса (это абитуриенты), четко понимают, в какие именно ВУЗы будут поступать в дальнейшем. И поэтому в старших выпускных классах ученики выбирают самостоятельно соответствующие профильные предметы. Так тот, кому нравится математика и он планирует в будущем стать программистом или информатиком не будет в огромных объемах, одинаковых для всех, как это происходит в Беларуси, штудировать биологию или химию. А будет изучать основы высшей математики, «брать» те же производные, дифференциалы и интегралы, что в Беларуси «проходят» на первых курсах ВУЗов. И наоборот, будущий химик не будет концентрироваться, участь в последних классах обучения в гимназии, на литературе и социологии, а сосредоточит свое внимание на профильных предметах будущей профессии. Кроме того, в немецких ВУЗах нет так называемых вступительных экзаменов, а есть конкурс аттестатов. Причем конкурс не зависит от количества лет, прошедших со времени окончания гимназии. Поэтому в ФРГ также достаточно редко можно обнаружить ограничения по возрасту будущих студентов. Да, существует планируемый набор студентов в тот или иной немецкий ВУЗ, на ту или иную специальность. И если средняя оценка твоего аттестата достаточно высока, то есть полная гарантия того, что ты поступишь в ВУЗ, если не в этом, так в следующем году. В Беларуси таких четко прописанных правил поступления в ВУЗ пока нет. Поэтому в Германии абитуриент старших классов гимназии нацелен на получение как можно более высокого среднего балла аттестата, что заставляет его работать над приобретением знаний в течение всего учебного года (а то и ряда лет, особенно в старших выпускных классах), а не быть «натасканным» лишь на прохождение тестов. Может быть, есть определенная целесообразность в том, чтобы объединить выпускные экзамены по окончанию школы и вступительные экзамены в ВУЗ, как это реализовано в Германии…

Поэтому, как определенная противоположность немецкой системе среднего образования в Беларуси существует централизованное тестирование (ЦТ), и его результаты являются основополагающими, а сам аттестат о среднем образовании – как некоторое дополнительное приложение к ним. Напомним для тех, кто этого не знает либо уже забыл, что в советское время, аттестат с золотой медалью позволял выпускнику средней школы поступать в большую часть ВУЗов огромной страны без вступительных экзаменов, и лишь в наиболее престижные ВУЗы СССР, наподобие МГИМО – «медалисту» нужно было сдавать один профильный экзамен. И при получении «пятерки» по данному предмету абитуриент освобождался от сдачи всех остальных экзаменов. Теперь же такого трепетного, уважительного и пиететного отношения к высокому баллу аттестата о среднем образовании в нашей стране нет, поскольку «правит балом» ЦТ, на которое, в основном, выпускников «натаскивают» репетиторы, причем за отдельную плату, а не школьные учителя как в былые времена. Как ни печально, но белорусский аттестат о среднем образовании – сегодня лишь доп-приложение к поступлению в ВУЗ, а не мерило полученных в школе знаний.

Что касается отдельных результатов тестирования в Беларуси за прошлый год, то следует привести довольно печальные факты, когда средний балл ЦТ тогда по некоторым предметам, например, по математике был всего лишь 28 из 100 возможных. Причем в указанный год из общего числа претендентов, не набрали 15 баллов - 16 610 (36,4%) человек (это больше трети тестируемых), а даже 10 баллов не набрали 8 332 (18,26%) человек (чуть ли ни каждый пятый). Перешагнуть же своеобразный порог в 50 баллов по математике смогли лишь 14,44% (один из шести). А вот по физике средний результат ЦТ был и того хуже, так как в среднем был показан результат всего лишь в 21 балл, при общем количестве 26091 из всех принявших в тестировании по данному предмету. Из них 38 человек вообще получили 0 баллов (т.е. были и такие будущие «физики», которые продемонстрировали в тот год совсем уж нулевые знания, когда даже случайное попадание наобум в правильный ответ и то не сработало). А на некоторые специальности в белорусские ВУЗы принимают и вовсе с 5 баллами из 100 по профильному предмету.

В настоящее время идет вступительная компания нового года, но ожидать того, что результаты текущего ЦТ будут существенно лучше прошлогодних не предвидится, даже при том, что эксперты отмечают снижение уровня сложности вопросов при тестировании по всем предметам с каждым годом. При этом заметим, что не всегда вопросы централизованного тестирования «идут в ногу» с самим преподаванием в школе (прим.: эксперты говорят о 70%-80% соответствии школьной программе, а остальные 20-30% внешкольной программы должны «подтягивать» репетиторы), так как до сих пор нет устойчивой и отточенной системы преподавания различных предметов в белорусской средней школе. Это связано, прежде всего, с тем, что постоянно переиздаются учебники, зачастую меняется их полное содержание, как будто наука, та же физика или химия, так стремительно развивается, что даже сами школьные учителя не успевают вовремя адаптироваться под новые открытия науки и техники. В этой связи показательно недавнее заявление министра образования РБ: «Мы планировали около 259 учебников либо переиздать, либо изменить. В прошлом году ряд учебников издали, в этом году около 40 издадим. Но мы думали, что этот процесс продлится до 2020 года. Поручение главы государства — ускориться.» Итого, за время учебы белорусский школьник «проходит» обучение почти по 300-ам учебникам. Заметим к месту, что в советское время «позднего застоя» школьных учебников и сборников задач было не более сотни, но их качество было отменным, что признавали даже иностранные эксперты. Теперь же в суверенной Беларуси школьных учебников и подсобных изданий стало в 3 раза больше, но, к сожалению, от этого качество школьного преподавания не улучшилось. Назовем также, что помимо уже выше перечисленных «школьных» проблем, есть и такая, как сокращение учительского состава, несмотря на то, что педагогические ВУЗы страны не снижают выпуск новых учителей (около 42 тысяч в год), и уменьшение числа самих школ и техникумов. Так, согласно данным официальной статистики, в нашей республике с 2010 по 2016 год исчезло с лица 499 учреждений общего среднего образования, прежде всего в сельской местности, и 33 учреждения профессионально-технического образования.

Таким образом, подведем промежуточные итоги данного подраздела в отношении средней школы в Беларуси. Несмотря на все усилия клерков министерства образования РБ последних лет, в результате получается, что белорусские школьники изначально нацелены на получение высокого проходного балла по ЦТ, а не высокого балла аттестата. И это при этом, что выпускники школ так и не могут использовать приобретенные знания, как во время обучения в ВУЗах, так и применить их на практике в повседневной жизни либо уже на рабочих местах. Также одно из главных упущений отечественной средней школы состоит в том, что белорусских детей и подростков не приучают самостоятельно мыслить и думать на основе полученных знаний, и затем осмысленно применять их с пользой для себя и для общества. И как уже отмечалось выше, выпускник белорусской средней школы никоим образом не ощущает себя гражданином мира, поскольку он не может полноценно общаться с себе подобными и хотя бы равными по возрасту на других континентах планеты на иностранном языке. И все из-за того, что уровень владения средством международного общения у наших школьников крайне невысок. И как общий негативный результат - описанные выше проблемы, уже долгое время никак нерешаемые нашими чиновниками от Минобра, «плавно» перетекают в республиканскую систему высшего образования, часть которых рассмотрим ниже. Не зря же при этом многие преподаватели отечественных ВУЗов жалуются на то, что общий уровень подготовки белорусских выпускников средних школ неуклонно падает из года в год. Вот таким неутешительным получился ряд лишь некоторых упомянутых «заслуг и достижений» современной белорусской средней школы. Есть, конечно же, положительные примеры, когда белорусские школьники побеждали и побеждают на международных олимпиадах по информатике, физике, химии и математике. Например, как это было недавно на IX Международном турнире юных математиков в Румынии (http://www.belta.by/society/view/belorusskie-shkolniki-pobedili-na-mezhdunarodnom-matematicheskom-turnire-v-rumynii-257405-2017/ ). Либо совсем недавний пример, когда в Рио-де-Жанейро на 58-ой Международной математической олимпиаде белорусская сборная школьников завоевала шесть медалей: золото, серебро и четыре бронзы (14 место в общем зачете из 100 команд мира). Но это скорее исключение из правил, чем общая закономерность, которая может быть обусловлена высоким уровнем среднего образования в РБ, а не личными заслугами отдельных учителей-новаторов. В следующем году в нашей стране пройдет первый международный тест PISA по оценке школьного образования. Эксперты предсказывают, что результаты этого исследования, возможно, могут стать неприятным сюрпризом для Министерства образования Беларуси, пишет intex-press.by.

Посмотрим далее более внимательно, может быть, высшая школа в Беларуси не имеет своих проблемных зон?

2.2. Высшее образование в Беларуси и Германии. Международные рейтинги ВУЗов.

По данным Министерства образования в нашей республике насчитывается 51 ВУЗ, из которых 9 являются частными. Общее число белорусских студентов в текущем году составляло около 336 тысячи. Пик наибольшего количества студенчества в Беларуси отмечался в 2011 году (445 тысяч). Для сравнения: в Литве и Эстонии на 23 ВУЗа в каждой стране приходится 133.290 студентов и 48.500 студентов соответственно, в Латвии на 19вузов - 82.914 студентов, в Польше на 501 ВУЗ – более 2 миллиона студентов. Если сравнивать указанные страны из среднего расчета количества студентов на один ВУЗ, то в Литве получается 5.794 студента, в Латвии - 4.363, в Эстонии - 2.108, в Польше - 3.992. В Беларуси среднее число составляет 6.588 студента на один ВУЗ. Кроме того, в РБ сложно найти высшее учебное заведение, у которого бы в названии было прописано, что это ИНСТИТУТ. Кругом по стране сплошь и рядом одни университеты да академии. Но смена вывески вовсе не означает, что белорусское учебное заведение соответствует мировой табели о рангах и высоко котируется в мире по уровню преподавания в нем. В этом и заключается одно из основных отличий системы высшего образования нашей страны от Германии, в которой насчитывается почти 280 ВУЗов. И только 103 из них являются университетами (около 36%), остальные же 176 ВУЗов позиционируют себя как институты высшей школы прикладных наук. Что касается количества обучающихся студентов в Германии, то их число составляет почти 2 млн. (в среднем 7.144 студента на один ВУЗ), это как в Польше, хотя население этих двух стран отличатся друг от друга более чем в два раза. По гендерному признаку студентками являются 48%. К тому же среди обучающихся студентов в Германии насчитывается около 250 тысяч иностранцев. Причем средний возраст «немецких» студентов составляет 29.5 лет.

Что касается различных типов учреждений высшего образования в Германии, то их в основном четыре. Далее перечислим по порядку, кратко охарактеризовав их:

- высшая школа (нем. Hochschule), как правило, это учебное заведение, в котором изучаются в основном гуманитарные предметы;

- университет прикладных наук или иначе высшая специальная школа (Fachhochschule), где готовят различных специалистов, например, инженеров, управленцев-менеджеров, дизайнеров или гуманитариев;

- собственно сам университет (Universitat), который по количеству факультетов и числу изучаемых в нем предметов во многом превосходит первые два типа учреждений высшей немецкой школы, где помимо собственно самого обучения и обретения профессиональных навыков выбранной специальности студенты занимаются еще и научными исследованиями, прикладными и фундаментальными. Не редко, когда в одном и том же немецком университете представлены такие направления будущей профессиональной деятельности, как медицина (часто сами ведущие клиники страны находятся при университета), физика, химия, биология, генная инженерия, математика, информатика и программирование, технические и гуманитарные науки, включая информационные и коммуникационные технологии, экономика, финансы и банковское дело, страхование и аудит, социология, юриспруденция и правоведение, теология, земледелие и ряд других. К тому же в таком ВУЗе возможно междисциплинарное обучение.;

- технический университет (Тechnische Universitat), в котором студенты уже на более глубоком уровне, чем в обычном университете, изучают прикладные науки, ту же химию, физику, автомобиле- и самолетостроение, радиофизику и электронику, электротехнику, механику, производственное машино- и станкостроение, телекоммуникационное оборудование, медицинское оборудование, робототехнику, материаловедение и другие технологические дисциплины.

Кроме того, само высшее образование в Германии согласно Болонскому протоколу имеет несколько ступеней, когда после окончания обучения выпускникам немецких ВУЗов торжественно вручаются дипломы и присуждаются научные степени трех степеней – это бакалавр, магистр, доктор. Чем же они отличаются друг от друга?

Первая степень – Бакалавр (Bachelor/ Bakkalaureus, B.A., B.Sc., B.Eng.). Такая программа бакалавриата рассчитана на 3-4 года обучения (обычно это 6-7 семестров), что зависит от сложности преподавания той или иной специальности в немецком ВУЗе. Например, в университете прикладных наук (Fachhochschule) степень бакалавра можно получить за четыре года обучения, затем необходимо пройти производственную практику на профильном предприятии, а это дополнительно еще два семестра (около года). При этом студентам в конце обучения необходимо написать и защитить дипломный проект, а также сдать государственный экзамен.

Вторая степень – Магистр (Master, M.A., M.Sc., M.Eng.). Получив степень бакалавра, наиболее продвинутые немецкие студенты имеют и часто используют такую возможность, как продолжить свое образование и получить следующую степень, которая является определенным стимулом, так как после ее окончания благоприятствует лучшему трудоустройству. В таком случае магистерские программы обучения рассчитаны на период от одного до четырех лет (еще 2-7 семестров), безусловно, в зависимости от сложности предмета и предъявляемым ВУЗом требованиям. По окончании программы магистратуры всем без исключения студентам необходимо выполнить дипломный проект, защитить его, и сдать несколько государственных экзаменов. К месту следует отметить, что одним из преимуществ Болонской системы является то обстоятельство, что можно закончить бакалавриат по одной специальности, а затем поступить в магистратуру не только по основной, но и по смежной тематике или совсем уж в другой области.

Третья степень – Доктор (Ph.D.). В немецкую докторантуру может быть зачислен только магистр, который уже имеет на руках диплом о законченном высшем образовании. Другим необходимым для этого условием является то, что такой соискатель академической степени доктора наук должен самостоятельно найти себе научного руководителя и заручиться его поддержкой, с которым совместно определит актуальную тему научной диссертации. Данная программа получения ученой степени Ph.D может длиться от двух до пяти лет, по истечении которых докторант должен самостоятельно написать диссертационную работу и успешно защитить ее. Определенно степень Ph.D позволяет найти хорошую и высокооплачиваемую работу, часто в транснациональных компаниях, причем на ведущих позициях управления. Средняя зарплата остепененного «доктора» в Германии составляет свыше 64000 евро в год, в то время, как у магистра годовой доход примерно на 12000 евро меньше. Теперь становится понятным, почему многие стремятся заполучить академическую степень. Заметим также, что в последнее время в Германии участились случаи проверки ранее защищенных диссертаций на плагиат, даже тех времен, когда цифровой копии работы и в помине не было. Особенно это коснулось политиков и известных в стране личностей. Многие из тех, кто «попался» на «списывании» чужого, о чем постоянно «трубили» местные СМИ, были вынуждены подать в отставку и посрамленными уйти со всех государственных постов.

Что касается Беларуси, то, как уже отмечалось выше, наша страна подписала Болонское соглашение и теперь должна неукоснительно выполнять его, стремясь стандартизировать процесс образования уже по европейским лекалам, а именно – для системы высшего образования поэтапно перейти с двухступенчатого на трехступенчатое обучение (бакалавриат - магистратура - докторантура). Сколько на это уйдет времени – точно никому неизвестно. Да и не совсем понятно, как быть в нашей стране с наследием советской эпохи, когда есть кандидат наук, что соответствует немецкой степени Ph.D, и есть отдельно доктор наук - вторая академическая степень, которой в Германии нет. Среди других проблем белорусской высшей школы следует сказать о том, что Минобразования РБ все время пытается сохранить прежнюю инфраструктуру, которая досталась еще со времен Советского Союза, при этом «стремясь» ничего не менять и не развивать согласно новым требованиям времени. За исключением разве одного - если раньше высшее образование в стране было полностью бесплатным для всех, то теперь большинство студентов в РБ обучается на платной основе. Напомним еще раз к месту, что обучение в ВУЗах Германии бесплатное. К тому же, насколько плата за обучение в Беларуси адекватна затратам, и куда и как тратятся полученные за обучение средства ??? – ответы на эти вопросы остаются тайной за семью печатями. Еще одной проблемой отечественной высшей школы, не желая при этом никого обидеть, является, так называемая «местечковость» или другими словами определенная провинциальность. В мире есть такой показатель, как impact factor – индекс цитируемости в академических журналах. Так вот, о белорусских ВУЗах и исследованиях, проводимых в них, посредством международного показателя impact factor узнать почти ничего не возможно. В 2011 году прошло лишь одно сообщение, что индекс цитируемости белорусских ученых, причем в основном из Национальной Академии Наук, а не ВУЗов, за последние пять лет составил около 50 тысяч. Тогда Беларусь занимала 67 место в мире по данному показателю. Надо полагать, что если наша страна за истекшие 6 лет и продвинулась по данному критерию оценки, то совсем незначительно, так как средств на университетскую науку из государственного бюджета выделяется все меньше и меньше. Так, например, в этом году республиканский бюджет предусматривал сокращение расходов на образование на 20,9 млн рублей по сравнению с прошлым годом. Как за меньшие, и так небольшие деньги качественно обучать новых студентов? Опять риторический вопрос…

Что касается других «образовательных» рейтингов, то согласно Индекс уровня образования в странах мира (Education Index) Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) за 2014 год Германия занимала 7-ое место, а Беларусь – 20-ое. Вроде бы неплохо, так как разрыв по занятому месту между этими двумя странами небольшой. С другой стороны по индексу человеческого развития ООН за 2016 год Германия занимала 4-ое место, а Беларусь уже 52-ое, хотя годом раньше Беларусь была 50-ой, а Германия – 6-ой. Получается, что немцы смогли прибавить, а белорусы сделали несколько шагов назад. Если же сравнивать рейтинги немецких и белорусских ВУЗов, то разрыв между ними окажется уже более разительным. Так недавно был опубликован Шанхайский предметный рейтинг университетов мира за 2017 год - Global Ranking of Academic Subjects (ARWU) (http://www.shanghairanking.com/index.html ). Это Китай, и эту страну никак нельзя обвинить в предвзятости и необъективности по отношению к Беларуси. Так, единственный белорусский ВУЗ, который попал в данный рейтинг - это Белорусский государственный университет (БГУ), но не в целом как учреждение, а удостоенный внимания исследователей лишь по одной специальности «Физика», заняв в табели о рангах общее место с 401 по 500 среди других претендентов. А вот немецких ВУЗов в данном рейтинге оказалось 38 (http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2016/Germany.html ), т.е. около 14% от общего числа по стране. Сам Китай, с его большей территорией и огромным по числу населением, проранжировал в данном списке 41 свой ВУЗ. Заметим, что это совсем небольшое опережение КНР от Германии (больше на 3 ВУЗа) (http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2016/China.html ). Что же касается России, то из этой страны 12 ВУЗов смогли пробиться в данный рейтинг (https://ria.ru/sn/20170628/1497411457.html ). Так в ARWU попали Московский, Санкт-Петербургский, Томский и Новосибирский государственные университеты, Томский политехнический университет, Высшая школа экономики, МФТИ, МИФИ, МИСиС, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уфимский государственный авиационный технический университет и Белгородский государственный национальный исследовательский университет. Кроме того, ВУЗы пяти стран постсоветского пространства смогли войти в рейтинг ARWU (https://ria.ru/society/20170628/1497450765.html ), причем такие страны как Эстония и Литва опередили Беларусь не только по количеству ВУЗов, вошедших в данный рейтинг, но и по более высоким занятым местам. Всего же в сводном рейтинге ARWU за 2017 год были представлены 1409 ВУЗов со всего мира. Причем в мире начитывается более 30 000 учреждений высшего образования.

Приведем ряд других международных рейтингов, значения которых также косвенно свидетельствуют о том, что белорусские ВУЗы достаточно мало котируются в мире. Так, осенью прошлого года британское рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds опубликовало список 800 лучших университетов мира QS World University Rankings 2016/17 (https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016?utm_source=PressOffice&utm_medium=SMPost&utm_campaign=QSWorldUniversityRankings ). В данном рейтинге отечественный БГУ занял 354 место (https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016?utm_source=PressOffice&utm_medium=SMPost&utm_campaign=QSWorldUniversityRankings ), а Белорусский национальный технический университет 701+ место (http://www.interfax.by/news/belarus/1212157). Напротив, немецких же ВУЗов в данном рейтинге оказалось 42, т.е. почти каждый шестой из общего странового списка – 15% (https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/top-universities-germany-201617 ). Что касается России, то она в данном списке представлена 22 университетами (http://www.prnewswire.com/ru/press-releases/ru-592379191.html ), многие из которых сделали значительные шаги вперед. Соседняя Польша и Украина – каждая из этих стран представлена шестью ВУЗами, Литва – четырьмя, Эстония – двумя. Если же брать в расчет только регион Восточной Европы и Центральной Азии, то БГУ занял 39 место по данному региону (https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2016#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search= ), пропустив вперед десять ВУЗов из России, три из Польши, два из Эстонии, и по одному из Украины и Литвы. А в рейтинге THE World University Rankings 2016-2017 из 978 ВУЗов мира единственным белорусским университетом оказался все тот же БГУ, заняв в указанном списке 801+ место. Среди наших ближайших соседей: Россия – 24 ВУЗа, Польша – 9, Украина – 4, Латвия, Литва и Эстония по два. В списке топ-200 THE BRICS & Emerging Economies Rankings 2016 есть ВУЗы наших соседей, но ни одного из нашей страны. Как и нет ни одного белорусского ВУЗа в следующем предметном рейтинге Computer Science топ-500. Тем не менее, в нем нашлось место для университетов России (7), Польши (5) и Эстонии (1). Поэтому для того, чтобы Беларусь смогла занимать в подобных рейтингах достойные места чиновникам Министерства образования РБ и ректоратам белорусских ВУЗов предстоит выполнить большой объем работы по повышению качества преподавания и проводимых в них научных исследованиях. Может быть, только после этого международные эксперты перестанут не замечать ВУЗы нашей страны, и через выставленные рейтинги косвенно отмечать «местечковость» высшего образования в Беларуси.

Далее напомним, что в былые времена, еще во время существования Советского Союза, Беларусь славилась математической школой, как академической, так и вузовской. Поэтому, уже в суверенный период независимой Беларуси нередко команда студентов БГУ, формируемая в основном на факультете прикладной математики и информатики, занимала призовые места на чемпионате мира по программированию ACM ICPC. В последнее время к ней присоединилась еще одна команда из Беларуси – это студенты из БГУИР. Тем не менее, отметим, что на протяжении ряда последних лет определенных достижений в данном соревновании у белорусов не наблюдается. Последний успех был в 2013 году, когда тогда белорусская команда БГУ заняла почетное 8 место в мире, завоевав серебряные медали. В 2014 году у нашей команды было 14 место, в 2015 – 15 место, в 2016 – 17 место (БГУИР), а в этом году уже достаточно далекое от лидеров 34 место команды БГУИР (https://icpc.baylor.edu/worldfinals/results ). Получается, что в этом виде мирового интеллектуального соревнования среди студентов-программистов начинают доминировать россияне, а им на пятки наступают китайцы. И как не удивительно, что в лидерах сейчас находятся польские студенты. В этой связи отметим, что российская команда петербургского университета ИТМО в этом году стала победителем данного престижного соревнования. А, в общем, начиная с 2000 года, различные российские команды побеждали двенадцать раз на чемпионате ACM ICPC, причем демонстрируя определенную закономерность, т.е. они постоянно занимают первые места на последних шести мировых турнирах. Возникает резонный вопрос: неужели, «старый» механизм, основанный на советской школе подготовки высококлассных специалистов по математике вообще, и программированию в частности, уже поизносился в Беларуси? Таким образом, чтобы поднять уровень высшей школы в РБ следует многое сделать так, чтобы наши ВУЗы, а не только БГУ и БГУИР, котировались в мире, и если в их названиях останется слово ИНСТИТУТ, а не университет, то ничего зазорного в этом нет. Кроме того, в Беларуси следует поднимать престиж технического образования, которое по сути своей является заделом для интеллектуального лидерства, сначала в стране, а затем и в мире. А пока в нашей стране существует дефицит технических специалистов с хорошим образованием, которые могли бы успешно работать в High-Tech и ИКТ. Кого же готовить высшей школе? В этой связи отметим, что в настоящее время самыми востребованным в мире являются специалисты по ИКТ, искусственному интеллекту, 3Д-печати, виртуальной и дополненной реальности, базам данных, Big Data, компьютерным и нейронным сетям, беспилотным автомобилям и дронам, электронной торговле, бизнес-аналитике, нано-технологиям, робототехнике и инжинирингу и другие. Среди них отдельными группами выделяются инженеры-механики, инженеры-электрики, инженеры-электроншики и специалисты по генной инженерии и биотехнологиям и многие другие.

Возможно, также нашему государству следовало бы задуматься о такой возможности, как посылка за счет республиканских средств наиболее одаренной молодежи в престижные западные университеты типа Гарварда, Массачусетса, Стенфорда и Йеля (США), Оксфорда и Кембриджа (Великобритания) и др. Китай подобной практикой выделения государственных грантов для обучения в магистратуре и докторантуре за рубежом занимается еще с конца прошлого столетия. Российская Федерация стала поступать подобным образом уже на протяжении последних десяти лет. Так, согласно данным, публикуемых во Всемирном докладе по образованию ЮНЕСКО, Китай возглавляет список стран с наибольшим числом молодежи, которая получает образование за границей (более 450 тысяч студентов ежегодно). За ним следуют Индия, Республика Корея, Германия, Япония, Франция, США, Малайзия, Канада и Россия. Например, что касается России, то обучение должно проходить не где угодно, а лишь в самых престижных ВУЗах мира (их в предлагаемом списке более 200). Непреклонным условием также является и то, что после окончания обучения за границей выпускники обязаны не менее 3 лет отработать в России, причем в строго определенных компаниях или ВУЗах. В противном случае обладатель российского гранта обязан в двукратном размере компенсировать государству расходы на его обучение. К сожалению, о такой практике в Беларуси почти ничего не слышно (50-100 студентов в год по программам обмена и мобильности на несколько семестров – не в счет), но может быть ей следовало бы серьезно заняться чиновникам Министерства образования РБ и четко прописать правила получения такого гранда и обязанности белорусского грандообладателя после окончания обучения за рубежом.



2.3. Последипломное образование, степень МВА как наглядный пример. ИТ-образование.

Прежде всего, последипломное образование следует рассматривать как возможность для обладателей диплома бакалавра или магистра углубить свои знания по полученной ранее специальности либо получить квалификацию и профессиональные навыки уже в новой отрасли. Это можно рассматривать как непрерывный процесс получения новых знаний, поскольку многие эксперты убеждены, что в настоящее время одного законченного высшего образования на протяжении жизни уже не хватит. Необходимо уже два, и лучше всего в смежных областях, например, в технической и экономической областях. В этой связи совсем уж кратко остановимся на проблемах бизнес-образования в Беларуси на примере академической степени магистра по бизнес-администрированию (МВА).

К сожалению, в Беларуси не так много учреждений, где можно получить степень МВА. Среди таких учреждений следует назвать институт менеджмента и технологий БГУ (http://www.sbmt.bsu.by/ , http://www.mba.sbmt.bsu.by/ ), бизнес-школу ИПМ (http://www.ipm.by/programms/emba/ ), бизнес-школу EMAS (http://www.emasbelarus.by/ ) и консалтинговую группу «Здесь и Сейчас» (https://www.zis.by/education/business-maximum ), правда формат у последней Mini-MBA. Другими проблемами в сфере бизнес-образования в Беларуси являются высокая степень государственные регуляции, слабая интеграция в международное образовательное пространство, когда полученная в РБ степень МВА не признается в западном мире (у многих нет аккредитации хотя бы Association of MBAs, за исключением бизнес-школы ИПМ, не говоря уже о Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) и European Quality Improvement System (EQUIS)), наличие бизнес-тренеров и иностранных преподавателей (приглашенных профессоров) в основном в столице республики и слабое развитие подобного обучения в регионах. Кроме того, для развития бизнес-образования в нашей стране было бы целесообразно более широко использовать финансовую помощь международного сообщества. Известно, например, что институт менеджмента и технологий БГУ за счет личных связей руководства через немецкое посольство в Беларуси, а также при всемерной поддержке Чрезвычайного и Полномочного Посла ФРГ и Федерального Министерства экономики и энергетики этой страны, организовали совместную Белорусско-немецкой программы по повышению квалификации управленческих кадров белорусской экономики (http://www.sbmt.bsu.by/category/nemeckaya_programma ). Так, в 2006-2012 годах в рамках данного проекта более 250 менеджеров белорусских предприятий различных форм собственности прошли подготовку в Германии. Спасибо Большое и белорусам и немцам, активно участвующих в данной программе, особенно тем, кто финансирует ее, поскольку обучение, проживание, питание, транспорт в Германии в ней финансируется из средств Федерального Министерства экономики и энергетики Германии. Но этого крайне мало, лучше, если речь шла о такой стажировке нескольких тысяч отечественных специалистов в год. Без поддержки белорусского государства сделать это только благодаря личной инициативе достаточно сложно. В этом как нельзя лучше могли бы сработать белорусские загранучреждения, особенно расположенные в странах Западной Европы.

В самом конце сделаем небольшое отступление от программы МВА. Известно также, что ИТ-мир постоянно развивается, при этом технологии развиваются также стремительно, если не более того. Например, чтобы конкурировать с искусственным интеллектом (ИИ) в конкурентной борьбе за рабочие места людям, чтобы выжить (как ни странно это может показаться), придется переучиваться всю жизнь. Сегодня в век полной автоматизации разработки в области ИИ активно ведутся в направлении постоянного обучения, так называемого машинного обучения (Machine Learning). К 2020 году искусственный интеллект будет присутствовать почти в каждой новой программе, сервисе или услуге, считают аналитики консалтингового агентства Gartner. Кроме того, в недалеком будущем даже специалисты гуманитарных направлений не смогут обойтись без знания основ программирования и алгоритмизации. Поэтому в Беларуси в скором времени нужно будет менять образовательную модель, адаптируя ее под современные требования. То, что студент проходил в ВУЗе вчера стремительно «стареет», несмотря на то, что в Беларуси многие ведущие ИТ-компании открыли собственные лаборатории, и ведут совместно с преподавателями подготовку современных и востребованных специалистов. Получается, что в этой области невозможно долго жить за счет «старого багажа» знаний, так как уже сегодня необходимо постоянное обучение и переобучение новым технологиям. Понятно, что в будущем миру потребуются специалисты, способные выполнять работу, с которой ИИ не справляется, например, замечать связи в якобы «несвязанных» вещах и явлениях. В этой связи работникам потребуется улучшать навыки постоянно и достаточно быстро. А для этого нужно будет разработать новую модель системы образования и обучения профессиональным навыкам. Определенным выходом из такого положения может стать широкая сеть учебных ИКТ-курсов, которые сегодня в Беларуси платные. И за них платит либо сам работник, либо его работодатель. С другой стороны, многие страны мира, которые включились в своеобразную ИТ-гонку поняли, что очень выгодно вкладывать в образование человека, возмещая часть его затрат из государственного бюджета. Показателен в этом плане опыт Маврикия. Известно, например, что помимо различных налоговых льгот для развития High-Tech в этой стране, государство возвращает до 60% средств ИТ-компаниям, которые были затрачены на обучения их персонала. Почему бы и в Беларуси не внедрить нечто подобное?

Кроме того, эксперты считают, что примерно 50% знаний, которые приобретаются студентами в течение первого года обучения в ВУЗе по технической специальности, устаревают к тому моменту окончания учебы. Поэтому государству выгодно вкладывать средства в переподготовку кадров в связи с грядущей полной автоматизацией и цифровизацией экономики. Четвертая промышленная революция уже не на пороге, в некоторых передовых странах она уже наступает. Поэтому, например, в США правительством этой страны тратится 0,1 % ВВП на специальные учебные программы переподготовки персонала предприятий и компаний, которые нацелены на оказание конкретной помощи в поиске нового места работы. Другие страны с развитой экономикой, прежде всего, из Западной Европы, инвестируют итого больше, в среднем 0,6 % ВВП. Показателен пример Дании, где все работающие имею право ежегодно проходить бесплатные двухнедельные курсы профессиональной переподготовки по их выбору. Что касается тех, кто потерял либо потеряет работу в будущем из-за роботизации и ИИ, то правительство должно предоставить возможность получить новые навыки и субсидировать переподготовку персонала. Иначе социальных потрясений не избежать.

Таким образом, подводя общие итоги второй части данного обзора, белорусскому государству было бы куда выгодней развивать человеческий потенциал отечественных специалистов, постоянно вкладывать бюджетные средства в совершенствование системы образования, как среднего, так и высшего, а не сокращать их. А также в постоянное повышение уровня квалификации дипломированных работников, не зависимо от формы собственности организаций, где они работают, через систему последипломного образования, которая будет предельно адаптирована под вызовы времени. Показательных примеров в мире тому предостаточно. Осталось только взять лучшее из мирового опыта, разработать свое локальное в области междисциплинарных знаний и применить это в Беларуси на практике. Ведь будущее за профессиями, которые связаны с научными и опытно-конструкторскими разработками, особенно тех, которые находятся на стыке различных наук (междисциплинарные проекты) и ИКТ.

Далее читать: