Виктор Шкель. В поисках национальной идеи: Семья, Образование, High-Tech.

В последнее время в Республике Беларусь (РБ) многие государственные институты и даже частные организации занимались, а некоторые их них до сих пор занимаются поиском концепции национальной белорусской идеи. В этой связи, с сожалением заметим, что за время существования суверенной Беларуси, фактически начиная с 1991 года, т.е. уже после распада бывшего СССР, такая основополагающая ИДЕЯ в ее современно-актуальном виде так и не была сформирована, чтобы затем быть разложенной «по полочкам» и детально расписанной самым просвещенным «советом отечественных мудрецов-гуру». Не говоря уже о том, чтобы сначала быть, хотя бы на первом этапе, кем-то концептуально сформулированной. Вот почему из-за ее почти полного отсутствия эта объединяющая всех национальная идея не смогла уложиться в сознании большинства белорусского народа или хотя бы, как минимум, стать путеводным ориентиром для передовой и прогрессивной части молодого и еще «не совсем зашоренного» поколения белорусов, которым строить и развивать нашу страну в самом ближайшем будущем.

Поэтому в данном обзоре возьму на себя определенную смелость и представлю на суд широкой общественности Беларуси свое личное видение и понимание данного вопроса. Концептуально, в самом общем виде, с моей точки зрения белорусская национальная идея могла бы заключаться в следующем: Семья, Образование, High-Tech. Именно так, ступенчато иерархично, и в указанном приоритетном порядке: первое – это крепкая семья и воспитание подрастающего поколения на основе четких и прочных жизненных ориентиров; второе - высокие международные стандарты образования и постоянное последипломное обучение как стимул личностного развития; третье – опора развития белорусской экономики на современные передовые достижения высоких, информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Далее максимально в сжатом виде остановимся на каждом из этих трех пунктов в отдельности, рассматривая их как три составные, основополагающие и крепко взаимосвязанные друг с другом, а поэтому неотъемлемые, три части, крайне необходимые для полноценного развития нашей страны на ближайшую перспективу.

Часть 1. Институт семьи и воспитание подрастающего поколения.

Известно, что без прочного базиса (фундамента) не может быть эффективной надстройки (например, здания). Что же касается института семьи, то, «как ни крути», именно она в настоящее время является краеугольным камнем существования и развития любого общества, вне зависимости от того, капиталистическое оно по своему укладу, социалистическое или же какого-то смешанного типа. И до тех пор, пока человек (Homo Sapiens) будет осознавать себя как независимая и самостоятельная личность, а не как запрограммированный (когда думать и принимать решения уже не надо, другие уже подумали и сказали что делать за тебя) на выполнение определенных функций робот (послушный винтик в чьих то руках: этот будет солдат, этот - рабочий, этот – крестьянин, а этот – патриций-менеджер или некая прочая бросовая «живность» лишь для обеспечения жизнедеятельности высшего света либо планетарного сословия повелителей Мира, даже без делегирования простому человеку свыше разрешения на свободное деторождение себе подобных и других «страшилок» футуристического будущего), его (человека разумного) будут волновать вопросы любви. А, следовательно, в итоге, большая часть человечества по-прежнему будет задумываться о создании семьи и далее о своем генетическом продолжении в собственных детях. Оставим теперь проблемы далекого будущего в стороне, отдав их на откуп научным фантастам, и проанализируем то, что же происходит с семьей в РБ в настоящее время?

Не секрет, что за последние годы институт семьи в Беларуси претерпел значительные изменения, причем заметим, к сожалению, что не в лучшую сторону, даже по сравнению с советскими временами, которые сегодня напропалую ругают все кому только не лень. Возьмем для начала официальную государственную статистику и проанализируем данные о числе зарегистрированных в РБ браках и о количестве их последующего расторжения (http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/demografiya_2/g/braki-razvody-i-obschie-koeffitsienty-brachnosti-i-razvodimosti/ ). Из представленных в этом источнике данных видно, что в Беларуси диапазон разбежки расторжения браков к общему числу их регистрации составляет от 40 до 55 процентов. Таким образом, практически получается, что в последнее время почти каждый второй брак в РБ распадается. И этот, почти 50-процентный, показатель касается только тех браков белорусских граждан, которые были официально зарегистрированы через органы ЗАГС. Не говоря уже, о таком же «удручающем» (если еще не худшем) положении дел в отношении так называемых гражданских браков. Ведь в последнем случае перед такими «гражданскими» партнерами не встает никаких взаимных обязательств (захотел - сошелся, захотел – разошелся, и делить то нечего, кроме, возможно, совместных детей). К тому же ни в одной стране мира гражданские браки неподвластны никакой точной статистике. Что же касается статданных относительно официально заключенных браков, то например, в 2013 году Беларусь занимала второе место в мире по количеству разводов на тысячу человек (http://www.kp.by/daily/26090/2991192/ ). «Нехорошее» какое-то лидерство. И эта «плохая» тенденция сохраняется до сегодняшнего времени, поскольку в прошлом 2016 году в белорусских ЗАГСах было зарегистрировано чуть более 64,5 тысяч браков, что оказалось на 21% меньше, чем в 2015 году. Причем это был почти самый низкий показатель нового тысячелетия, когда в 2000 году все-таки браков в Беларуси было на тысячу больше. Далее по ходу анализа добавим еще чуть-чуть статистического «негативного (ледяного) парку». Так, за прошлый год в нашей стране при существенном снижении общего числа заключенных браков количество разводов возросло на 1,4%. При том, что в том же 2016 году в Беларуси на 1000 браков приходилось 506 разводов (а это более 50%). А теперь для сравнения добавим уже немного «позитива», пусть и из недалекого вчера, а именно с середины прошлого столетия. Если взять статистику до суверенного периода Беларуси (т.е. времен существования СССР), то, например, в 60-ые годы прошлого века разводов по отношению к действующим бракам в нашей республике было в 2 раза меньше. Тогда распадалось не более 25% браков (т.е. каждый четвертый, а не каждый второй как сейчас). Поэтому, как ни интерпретируй этот неоспоримый факт и не выворачивай его на изнанку, но по своей сути получается, что те же «Советы» были заинтересованы в укреплении семьи гораздо больше, чем нынешние руководители сегодня. Или же, читатель считает, что это казуистика или просто риторическое утверждение типа – все течет, все меняется, иногда со знаком «-», поскольку ничего устойчивого в мире нет?

Рассмотрим далее в самом общем виде, каковы же основные отрицательные последствия разводов? Прежде всего, следует отметить, что если в таком непродолжительном и неустойчивом браке появились совместные дети, то, достаточно велика вероятность того, что потом до совершеннолетия они (дети) будут воспитываться в неполных семьях. Да, с голоду они не умрут. Но, они определенно не получат полноценного воспитания, причем формируемого на каждодневных примерах прямого личного общения с матерью и отцом, а также не смогут постоянно наблюдать за развитием семейных отношений между взрослыми отдельно, косвенно учась у них – это точно. Поэтому нужно четко понимать, что главное и основное воспитание ребенок получает в семье, причем в полной и благополучной. И лишь на втором и последующих местах стоят по очереди, согласно времени взросления ребенка - детский сад, который начинает формировать и развивать коммуникативные навыки общения с себе подобными по возрасту. А еще дальше по своему влиянию на подрастающее поколение находится школа. Поскольку этот институт не воспитывает, он дает лишь образование, начальное и среднее, и частично закрепляет навыки социального общения, в большинстве случаев со своими школьными сверстниками. Таким образом, напрашивается сама собой простая для понимания и приятия нашим обществом квинтэссенция - воспитанием ребенка в основном занимается семья, в первую очередь мать и отец. И только лишь в том случае, если сами родители в свое время получили прививку правильного восприятия мира, включая прочные и устойчивые семейные отношения, от своих дедов и прадедов. К сожалению, такая положительная преемственность поколений у нас нарушена в настоящее время. Да и к тому же даже «воспитание» улицей в старом понимании этого слова уходит сегодня на задний план, так как уличных компаний и сборищ в прямом смысле этого слова становится все меньше и меньше. Поскольку основное время для общения друг с другом сейчас молодые люди отдают Интернету, он-лайн играм и мобильным мессенджерам, а не прямому общению лицом к лицу на улице (вне дома), а тем более не в относительно большой группе. Если же только такая социальная группа не занимается чем-то противоправным и нелегальным (один из примеров которой будет приведен ниже).

В подтверждение тому очевидному факту, что не все благополучно в белорусской семье приведем дополнительные данные. Например, согласно официальной статистике пять лет назад в Беларуси в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет находилось 19.660 матерей-одиночек, которые не состояли в официальном браке. А от 1,5 до 3 лет таких неполных семей было уже 21.684 (http://vsr.mil.by/2012/10/13/statistika-znaet-vse/). При этом, по данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в нашей республике 32% маленьких детей (т.е. почти каждый третий ребенок) в возрасте до 4 лет лишены отцовского внимания (http://www.belta.by/society/view/v-belarusi-kazhdyj-tretij-rebenok-v-vozraste-3-4-let-lishen-ottsovskogo-vnimanija-junisef-253222-2017/ ). А раз нет перед глазами родительского примера, то нет и стремления к подражанию, а затем нет и переноса и примерки на себя увиденных в раннем возрасте ценностей семейных отношений. А ведь научно доказано и общепризнано многими экспертами, что самые главные основы мировоззрения личности закладываются в молодом человеке еще до пятилетнего возраста. Кроме того, довольно проблематично и сложно найти в Интернете официальные данные о том, сколько именно детей и подростков в Беларуси до их совершеннолетнего возраста (18 лет) растет и воспитывается без участия в данном процессе отцов или матерей. Тем не менее, аппроксимируя данные о детях до 3-х лет (суммарно их чуть более 40 тысяч), можно предположить, что возможное количество таких детей в РБ может достигать нескольких сотен тысяч (порядка двухсот). Что же касается такой проблемы, как сиротство, детские дома и приюты, когда родителей вообще нет, либо они лишены по закону родительских прав, то приведем следующие цифры: в 2015 году таких детей в Беларуси насчитывалось более 4.5 тысяч. Печально также осознавать, что десятки тысяч белорусских детей находились и продолжают находиться в социально опасном положении, когда даже будучи временно изолированными органами социального попечения от своих «непутевых» родителей, лишенный на какое-то время родительских прав, они (дети) не никак желали и не желают возвращаться в свои неблагополучные семьи по истечении времени.

Далее приведем несколько данных из общей статистики: в 2015 году в РБ насчитывалось около 1 млн. 800 тысяч детей (http://belchas.by/news/do-16-i-mladshe-kazhdyi-piatyi-zhitel-belarusi-rebenok.html). Таким образом, получается, что, в самом первом приближении (аппроксимируя): каждый десятый ребенок в Беларуси живет либо в неполной, либо в неблагополучной семье, либо отдельно воспитывается в детдоме или интернате. Можно возразить: «Так в чем проблема? Подумаешь неполная семья. Подумаешь интернат или детдом… Живы же…». Да, это не смертельно. Однако, основная проблема заключается в том, что такие дети не получают полноценного воспитания по сравнению с теми, кто живет и общается с родителями в крепкой семье. В семье, для которых она является устойчивым и поэтому защищенным социумом. К тому же, такие дети в самых крайних случаях (лишь как исключение из правил) могут впоследствии стать счастливыми взрослыми людьми, когда дорастут до совершеннолетнего возраста и смогут создавать собственные семьи. Поэтому совсем не случайно, что в «Отчете мирового счастья» ООН (World Happiness Report - http://worldhappiness.report/ed/2017/ ) в рейтинге самых счастливых стран за 2017 год, опубликованном недавно, Беларусь среди других стран мира заняла скромное 67 место. Годом ранее у нас было 61 место. Как оказалось сейчас, россияне и те оказались «счастливее» нас (у России 49 место), да и поляки тоже (46 место). Получается, что за истекший год по индексу «счастья» Беларусь сделала 6 шагов назад, хотя другие страны, включая наших ближайших соседей, прибавили.

Кроме того, следует дополнительно отметить в отношении проблем семьи, что в РБ уже давно серьезной проблемой является бытовое пьянство. Часто зарубежные СМИ, да и отечественные издания не исключение, пестрят такими громкими заголовками о том, что Беларусь является мировым лидером по потреблению алкоголя на душу населения (https://news.tut.by/society/355764.html , https://www.intex-press.by/2014/05/13/belarus-mirovoj-lider-po-potrebleniyu-alkogolya/ , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 ). В нынешнем году ВОЗ «отдала» Беларуси второе место, сообщив в пресс-релизе, что на каждого жителя нашей страны приходится около 15 литров употребленного алкоголя в год. Совсем недалеко находимся мы от «анти-лидера» Литвы, у которой потребление на душу населения старше 15 лет 16.4 литра условного чистого спирта. Наши чиновники напропалую спорят и «бьют себя в грудь» – да не может такого быть, чтобы белорусы были на «первых местах» по потреблению алкоголя в мире. Однако, первое или десятое место в таких анти-рейтингах - не суть важно. Важно понимать и признавать, что в нашей стране потребление алкоголя является одним из самых высоких на планете. А чему может научить и как может воспитывать ребенка пьяный отец или мать? Какой такой пример, кроме отрицательного, такие горе-родители могут демонстрировать повседневно неокрепшей детской душе. Горе, как правило, продуцирует горе.

Также следует отметить, что в нашей стране очень высоко число суицидов на тысячу человек. И Беларусь опять таки входит в число анти-лидеров в мире по данному показателю в Европе (https://telegraf.by/2015/09/301270-voz-belarus-lidiruet-po-chislu-samoubiic-i-alkogolikov-v-evrope ). Известно, что основными причинами суицидов является все те же бытовое пьянство, неуверенность в завтрашнем дне, неизлечимые болезни, постоянный страх и стресс, моббинг окружающих на работе, в институте или в школе и ряд других жизненных обстоятельств. Все перечисленные выше и другие факторы жизни часто приводят к негативно воздействующей на психику человеке депрессии, взрывной маниакальной неуравновешенности либо к постоянному пребыванию в угнетенном состоянии. И уж затем, как плачевный финал, все это подталкивает человека к суицидальному исходу. Только по официальным данным, в нашей республике от депрессии страдают 5,6% населения. И это при том, что депрессия в РБ не считается болезнью, которая подлежит обязательному лечению, даже не амбулаторно, не говоря уже о стационаре, как это принято во многих европейских странах. Поэтому не удивительно, что такое постоянное депрессионной состояние взрослых, частые негативные примеры самостоятельно покончивших с жизнью не могут не сказываться на поведении детей и подростков, и их дальнейшей судьбе. Особенно на тех, которые живут в так называемых «проблемных семьях» и большей частью предоставлены самим себе. В таких случаях, порой тропинка оказывается весьма «узкой» и «скользкой». Например, подросток не отождествляя себя полноценным членом в семье и не находя понимания в социуме с близкими для него взрослыми, может сознательно стать путь потребления наркотиков. Так по данным 2014 года в Беларуси число наркоманов за последние 10 лет увеличилось в 7 раз и достигло числа в 16 тысяч (https://news.tut.by/society/386197.html ). Схожую цифру озвучивал другой источник - https://health.ej.by/avtoritetno/2015/02/25/v-belarusi-155-zaregistrirovannyh-narkomanov.html, правда речь в данном случае шла только об официально зарегистрированных наркоманах. Сколько же их есть на самом деле в Беларуси – не знает точно никто. Тем не менее, по доступным данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь большинство потребителей наркотических средств были лицами в возрасте до 35 лет (84,5%). Из них моложе 15 лет - 2,9%, 15-19 лет – 10,3%, 20-24 лет – 22,4% и 25-34 лет – 48,9%. При этом в республике наблюдается тревожная тенденция роста числа наркоманов в среднем на 800-1000 человек в год. Получается, что уже в текущем году наркозависимых в РБ может превысить 20 тысяч человек, причем помимо детей и подростков это в основном молодые люди детородного возраста. Поэтому можно только «догадываться» о том, какие неустойчивые семьи может создать такой контингент оторванных из реальной жизни молодых людей, и какое «здоровое» потомство может у них появиться на свет. И все это несмотря на то, что в Республике Беларусь принято одно из самых жестких в Европе анти-наркотических законодательств. Что же тогда делать, и где может быть выход?

Да, хорошо разглагольствовать, сидя за компом, и рассуждать всуе – «надо укреплять институт семьи в Беларуси и проявлять заботу о детях, заниматься их воспитанием и т.д.», либо приводить только отрицательные примеры и ахать подряд – ах как все у нас плохо. А как улучшить ситуацию на практике? Полагаю, что первым и основным шагом для этого в Республике Беларусь следует создать отдельное министерство семьи и молодежи, наподобие того, как это было сделано еще в 1953 году в Федеративной Республике Германии (Министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи). Не хочу утверждать, что все благополучно в немецком обществе с семейными отношениями, и что семьи в этой стране достаточно крепкие и прочные. Тем не менее, указанное министерство ФРГ работает уже около 65 лет, где семья была и остается главным направлением работы немецких чиновников указанного министерства, когда без его работы ситуация относительно молодежи и решения семейных проблем была бы хуже. Что еще можно назвать примечательным из немецкого опыта по укреплению семьи? Это то, что министр «семьи» постоянно отчитывается о проделанное работе и докладывает о текущих проблемах, а также рассказывает о достигнутых результатах либо провалах в парламенте (Бундестаге). При этом часто выступает и полемизирует в немецких СМИ, в частности на ведущих телеканалах. Что же касается наших отечественных реалий, то в белорусском правительстве (Совете Министров) следовало бы в значительной степени сократить ряд исчерпавших себя министерств и ведомств, либо объединить несколько смежных в одно. Высвобождаемых ресурсов хватило бы для создания новой структуры. Для сравнения, в Германии профильных министерств насчитывается 14, в США – 15, а в Беларуси их и того больше, 24 (http://www.government.by/ru/departments/ ). А для еще пущего сравнения не в нашу сторону, в ФРГ проживает более 80 млн. населения, в США – около 330, а в РБ менее десяти. Получается, что многие отечественные правительственные структуры «зарегулированы» и функционирует неэффективно.

Поэтому, что касается вновь создаваемого перепрофилированного министерства «семьи» (если будет принято такое решение в Беларуси), то важно понимать, что решаемые им задачи должны быть рассчитаны на долгую перспективу. При этом следует отдавать отчет, что ощутимая отдача от его работы будет достигнута совсем не скоро. Это долгий и кропотливый процесс, как минимум, который может затронуть жизни двух следующих поколений белорусов, так как семейные отношения невозможно одномоментно наладить по указу или спустить по директиве сверху. Можно лишь создать предпосылки и условия для их укрепления через грамотную государственную внутреннюю политику. Тем не менее, семейными проблемами и вопросами молодежи необходимо плотно заниматься уже сейчас. Пустив же дело на самотек или оставив все как есть, т.е. не обращая внимания на них на государственном уровне, можно прийти к еще более худшим результатам, чем те, которые были уже описаны выше (безотцовщина, детские дома, бытовое пьянство, суициды, наркомания и др.). В том числе и к тем, которые будут непосредственно сказываться негативно на белорусской экономике, поскольку как отмечалось в самом начале первой части обзора - без прочного фундамента невозможно построить все здание. Поэтому, повторюсь, что укреплением основ белорусской семьи следует заниматься серьезно и постоянно уже сейчас. Для этого следует, в первую очередь, формировать в белорусском обществе и пропагандировать четкие и прочные жизненные ориентиры, когда крепкие и счастливые семьи должны стать примерами для подражания для других и быть предметом уважения и всемерного поощрения, включая материальное, со стороны различных государственных структур.

А ведущую роль при этом могло бы играть Министерство Семьи и Молодежной Политики, заново создаваемое при Совете Министров РБ путем реструктуризации устаревших министерств и ведомств.

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Ч.2 https://www.kv.by/blog/users/viktor-shkel/1052171-viktor-shkel-v-poiskah-nacionalnoy-idei-belarus-na-sovremennom-etape