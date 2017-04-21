Беспечные пользователи

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Скажите мне, каким (далее нецензурно....) нужно быть, чтобы выкладывать свои документы в социальной сети?

Вконтакте. В любом чатике нажимаешь на "Прикрепить", а в всплывающем окошке - поиск по документам. Далее можно набрать слово паспорт или passport, например. Выдается туча ссылок на какие-то картинки. Разумеется, аплоадеры сами бестолковые - грузили свои паспорта в какие-нибудь малоизвестные группы или к себе на страницу. Но вот делать поиск по этим загруженным документам - это нечто!
Этот же паспорт можно найти в обычном поиске, но для этого нужно делать очень специфичный запрос - "паспорт Дианы pdf".
Это к вопросу, что каждый удобный функционал может выйти боком при наличии слишком широкой и плохо контролируемой информации в системе.

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Всего голосов: 4

Опубликовал: VladB,

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Аватар пользователя Piton

Piton

В общем, прошло достаточно времени, чтобы понять, что пруфов от VladB мы так и не дождемся. И почему я не удивлен?..

VladB пишет:

я не живу в вашей стране, соответственно не обязан знать ваши законы.

А зачем тогда вы пишете в блоге на сайте, расположенном в нашей стране, вещи, которые к ней не имеют отношения?

+5

Комментарии

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Аватар пользователя Piton

Piton

каждый удобный функционал может выйти боком

Каким именно боком? Что плохого может случиться с человеком, который выложил скан паспорта в интернет?

+2
Аватар пользователя VladB

VladB

Есть такой сервис как микрокредитование :) Берут кредит на основании копии паспорта. Да и просто есть такое понятие как тайна личной жизни. Попробуйте поинтересоваться в вашей милиции для чего используют копии паспортов. Узнаете массу интересного

+1

VladB пишет:

Есть такой сервис как микрокредитование :) Берут кредит на основании копии паспорта. Да и просто есть такое понятие как тайна личной жизни. Попробуйте поинтересоваться в вашей милиции для чего используют копии паспортов. Узнаете массу интересного


Вряд ли Piton поползёт пойдёт в милицию (туда и впрамь лучше не ходить) - ибо он поди и паспорт потерял.

 

Аватар пользователя Piton

Piton

VladB пишет:

Есть такой сервис как микрокредитование :) Берут кредит на основании копии паспорта.

Не припоминаю таких случаев. Можете привести пруфы, желательно, белорусские?

Да и просто есть такое понятие как тайна личной жизни.

Огромное количество людей расстаются с этой тайной, выкладывая в интернеты сотни своих фоток, причем делают это совершенно добровольно. Так что это - их личное дело.

Попробуйте поинтересоваться в вашей милиции для чего используют копии паспортов. Узнаете массу интересного

Ну, в этот блог пишет не милиция, а вы, так что, может, все-таки приведете пару-тройку примеров "интересного"?

+2
Аватар пользователя mike

mike

Нет, не паспорт Питон потерял, а нечто иное. Погуглить влом?

-1

Люди часто совершают странные вещи по разным причинам... :) Такие дела.

Аватар пользователя Piton

Piton

mike пишет:

Погуглить влом?

Влом. VladB рассказывает страшилку, вот пусть он же и пояснит, чем она чревата.

Или, может, вы желаете это сделать?

+3
Аватар пользователя mike

mike

Погуглить за Вас? Можно. Уан бакс.

-2
Аватар пользователя Petro42

Petro42

VladB пишет:

Есть такой сервис как микрокредитование :) Берут кредит на основании копии паспорта. Да и просто есть такое понятие как тайна личной жизни. Попробуйте поинтересоваться в вашей милиции для чего используют копии паспортов. Узнаете массу интересного.

У нас другие законы, Влад. Жульничать с  копией паспорта в Беларуси бессмысленно. Так что, тут - мимо. 

Аватар пользователя VladB

VladB

А ВК это только Белоруссия? Не знал :)

-3

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