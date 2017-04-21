Беспечные пользователи

Скажите мне, каким (далее нецензурно....) нужно быть, чтобы выкладывать свои документы в социальной сети?

Вконтакте. В любом чатике нажимаешь на "Прикрепить", а в всплывающем окошке - поиск по документам. Далее можно набрать слово паспорт или passport, например. Выдается туча ссылок на какие-то картинки. Разумеется, аплоадеры сами бестолковые - грузили свои паспорта в какие-нибудь малоизвестные группы или к себе на страницу. Но вот делать поиск по этим загруженным документам - это нечто!

Этот же паспорт можно найти в обычном поиске, но для этого нужно делать очень специфичный запрос - "паспорт Дианы pdf".

Это к вопросу, что каждый удобный функционал может выйти боком при наличии слишком широкой и плохо контролируемой информации в системе.