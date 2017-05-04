Проблемы Android? Нет! Проблемы пользователей Android!
Один из моих хороших друзей обвинил меня в том, что я фактически своими статьями и сказками призываю отказаться от смартфонов, в частности от Android, а ныне времена такие, что пользователям главное удобство. А ты ничего не пишешь о том, что нужно сделать.
На мой взгляд – проще отказаться от Android чем сделать его безопасным.
Основная проблема Android — существование более 10 000 производителей аппаратов и соответственно более 30 000 вариантов ОС. Это порождает массу проблем, в частности невозможность обновлений.
На последних версиях ОС (7.0 и 7.1) по состоянию на март работает порядка 7.1% устройств. До сих пор распространены версии 2.х
Мой планшет, Lenovo, купленный 1.5 года назад, не обновил свою ОС ни разу. Вот проблема. И что? Google реагирует? Нет. Заявляют мы обновляем НАШИ смартфоны и то в течение 2-х лет. Все остальное на совести производителя, то есть не отвечает никто. Samsung заявляет, что пишет обновления в течение 1.5 лет с момента первого запуска аппарата. То есть если ты купил его через год после первого выхода, то это уже твои проблемы.
А о privacy в Android просто говорить противно. Все дыряво насквозь!
Не спорю, у Apple масса своих заморочек, но все же там лучше. Наиболее защищенным был Windows Phone, но … Его ведь фактически просто нет!
Комментарии
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С самого начала ждал когда же Влад упомянет Windows Phone.
:) Влад неисправим. Для авторизации мой смартфон я не использую. Самое закрытое на нем у МЕНЯ - контакты. Дырявость?
На мой взгляд, действительно важные данные не стоит хранить на свистоперделке, которую могут вынуть из кармана, отжать в темной подворотне или которую я сам могу утопить/разбить/потерять по пьяни/подарить бабе.
Эдуарду -- куча плюсов!
Самое закрытое у вас контакты :) Вам рассказать как ваши сведения вынимаются из вашего смартфона? Так вроде ж неоднократно и рассказывал и показывал :)
Огромное обсуждение вызвала моя последняя заметка об Android.
Уважаемые читатели, хотел бы подчеркнуть, мои заметки это моя точка зрения. Она может совпадать или не совпадать с вашей. Учтите, безопасность и удобство никогда не стоят на одной стороне улицы. Кому-то (мне) важнее безопасность, кому-то удобство. Потому запомните, что каждый решает сам для себя. Но и отвечает потом тоже сам!
Я сам расскажу. На контакты в гугле.
Ясен пень, не Вы за меня...
Влад пердически переходит к таким мудрым и разумным поучениям... "Нооо яяяяааа Вааааззз пердупердил...". Я-я. Нацюрлих.
Да, Влад, мы согласны, этот мир опасен, более того, он, временами, полное говно. Но дело, увы, не в нем, а в нашем восприятии и ощущениях. А в целом, он безразличен к нашим надуманным проблемам.
:)
Нет, он помогает нам. (С)
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