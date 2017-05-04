Проблемы Android? Нет! Проблемы пользователей Android!

Один из моих хороших друзей обвинил меня в том, что я фактически своими статьями и сказками призываю отказаться от смартфонов, в частности от Android, а ныне времена такие, что пользователям главное удобство. А ты ничего не пишешь о том, что нужно сделать.

На мой взгляд – проще отказаться от Android чем сделать его безопасным.

Основная проблема Android — существование более 10 000 производителей аппаратов и соответственно более 30 000 вариантов ОС. Это порождает массу проблем, в частности невозможность обновлений.

На последних версиях ОС (7.0 и 7.1) по состоянию на март работает порядка 7.1% устройств. До сих пор распространены версии 2.х

Мой планшет, Lenovo, купленный 1.5 года назад, не обновил свою ОС ни разу. Вот проблема. И что? Google реагирует? Нет. Заявляют мы обновляем НАШИ смартфоны и то в течение 2-х лет. Все остальное на совести производителя, то есть не отвечает никто. Samsung заявляет, что пишет обновления в течение 1.5 лет с момента первого запуска аппарата. То есть если ты купил его через год после первого выхода, то это уже твои проблемы.

А о privacy в Android просто говорить противно. Все дыряво насквозь!

Не спорю, у Apple масса своих заморочек, но все же там лучше. Наиболее защищенным был Windows Phone, но … Его ведь фактически просто нет!