Вышла моя новая книга

Версия для печатиБлог пользователя VladB Ура!!! Вышла новая книга! https://ridero.ru/books/cifrovaya_gigiena/ Оценка публикации 12345Всего голосов: 3
Комментарии
Страницы
Мои поздравления. (С)
Хм. 16+
Возраст определяю не я, а издательство. Как по мне там 12+ Но...
Так хоть аннотацию бы дали... А то какой-то человек на обложке и невнятное название. Даже по ссылке не переходил.
Не переходил, значит не нужно :)
Ээээ... Я думал там книга, а там аннотация и купить предлагают. Драконы, ведьмы, принцессы... Страна эльфов и фотографов, а на заводах сборщиков не хватает.
А ты думал я вам подарить собрался? :)
А Вы думали, что я ее буду читать, а уж тем более, покупать?! Кстати, а когда мы с Вами на брудершафт пили?
И между прочим о ценообразовании. 10 баксов за книгу, ИМХУ, при наших доходах - многовато. Пять - ну, наверное. Вот в оз бае, "Скотный двор" - чуть меньше пяти. Наверное, нормально.
А теперь расскажите мне, как получается пять (!) убитых президентов за электронный (!) вариант книги? Я еще могу понять 50 центов. За рупь бы, может, купил. Ну, 80 центов. С учетом налогов и растаможки у провайдера. Но пять!!!
Скромней надо быть. Я, в том числе, и про обложку. :) Ну, это уже не совсем мое собачье дело.
В завершение о публикациях в целом. Сейчас, ИМХО, один из самых ценных ресурсов это мое "машинное", в смысле, человечье время, мои эмоции и мое внимание. И чтобы его привлечь на некий материал, коих ныне легион, надо постараться. А драконы с феями... Специалисту неинтересно.
Там поди провайдер забирает 50%. Плюс банк 45% - Да там поди 5% остаётся то, а там уж на эти 5% налоговые готовые вцепится поди.
Ну вот провайдер с банком пусть эти книги по такой цене и покупают.
Страницы
Добавить комментарий