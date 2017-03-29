Блокчейн: в режиме ожидания

Пока для большинства организаций блокчейн является своего рода terra incognita. С одной стороны, блокчейн привлекает внимание, его хочется освоить и использовать, открыть для себя все перспективы инновации и научиться извлекать из них прибыль. С другой – пока совершенно непонятно, как же будет развиваться этот тренд и сможет ли он действительно стать судьбоносным или лопнет, как мыльный пузырь. Поэтому бизнес и регуляторы разных стран – и Беларусь не исключение – пока не торопятся делать ставку на блокчейн и ждут, когда кто-то другой набьет шишки, чтобы научиться на чужом опыте, не допуская собственных ошибок.

Две стороны одной медали

Интерес к блокчейн вполне объясним. По сделанным в ноябре 2016 года на ITxpo-2016 прогнозам Gartner, объем рынка блокчейн к 2022 году превысит в $10 млрд. При этом сама технология включена аналитиками в топ-10 трендов, которые будут к 2020-2022 годам неотъемлемой частью жизни всего человечества. Любопытно, что всего лишь год назад в прогнозах Gartner не было речи о блокчейн, так что технология ворвалась в топ стремительно. А вот сумеет ли там удержаться – это большой вопрос.

Многие уже сейчас с оптимизмом смотрят на перспективы блокчейна. Так, проведенное не так давно исследование CrunchBase показало, что блокчейн на данный момент привлекает инвестиции рекордными темпами. Правда, по прогнозам CrunchBase новые бизнес-модели на основе технологии блокчейн появятся лишь в 2020 году.

Вторят им и эксперты-банкиры. Так, согласно докладу Deutsche Bank, большинство игроков финансового рынка ожидают, что активное внедрение решений, основанных на технологии блокчейн, начнется в течение ближайших 6 лет.

Однако многие видят в блокчейне угрозу. Например, Центробанк Гонконга в ноябре предупредил о том, что анонимность, которую гарантируют блокчейн-платформы, может быть востребована преступниками. С ее помощью они могут отмывать деньги, проводить нелегальные сделки и так далее.

Да и отсутствие у большинства людей (в том числе, даже у многих ИТ-специалистов) знаний о том, что такое технология блокчейн и как ее использовать, не даст тренду стать прорывным прямо здесь и сейчас.

Тренд с белорусским колоритом

Республика Беларусь пока не находится в числе лидеров, безоговорочно принявших технологию блокчейн. Некоторое время назад эксперты даже опасались, что блокчейн в Беларуси будет запрещена. Однако летом этого года Главного управления платёжной системы и цифровых технологий Нацбанка Беларуси Александр Сотников заявил о том, что запрета не будет.

Правда, он высказал и сомнения по поводу сильно завышенных перспектив технологии: по его мнению, ее преимущества очевидны далеко не во всех отраслях промышленности. Несмотря на это блокчейн должна обеспечивать доверительную среду там, где большинство контрагентов не вызывают друг у друга доверия, а также привести к снижению затрат на «железо», что для любого бизнеса очень важно.

Одна из отраслей, в которой эксперты видят потенциал блокчейн, это электронное правительство. Об этом говорится в докладе Белорусского института реформы и трансформации публичного администрирования (BIPART), который был подготовлен совместно с Центром исследования общественного управления «СИМПА». Аналитики уверены, что внедрение в систему электронного правительства блокчейн-решений позволит повысить эффективность госуправления, уменьшить стоимость транзакций, упростить и ускорить взаимодействие граждан и бизнеса с госорганами.

Основная проблема в том, что любой технологии нужна поддержка регулятора, которой на данный момент в Республике Беларусь, как и в большинстве других стран, нет. Данный тренд пока никак не регулируется, законодательства, регламентирующего использование блокчейн или хотя бы касающегося ее, нет. При этом некоторые эксперты уверены, что в ближайшее время его и не будет: регулятор посмотрит на опыт таких стран, как Россия и Украина, в которых сейчас также активно рассматривают необходимость «зарегулировать» блокчейн. В конце концов, учиться на чужих ошибках – всегда целесообразнее, чем допускать собственные.

Цепная реакция

Пока регулятор и потенциальные пользователи оценивают перспективы и присматриваются к блокчейн, ИТ-компании вынужденно берут на себя роль евангелистов технологии – так всегда бывает с новыми трендами.

«Блокчейн сейчас находится на ранних стадиях развития, и никто не решится утверждать, как эта технология будет выглядеть через год или даже полгода. Не вызывает сомнений лишь то, что сегодня многие отрасли – от финансов до промышленности, от ретейла до сельского хозяйства – заинтересованы преимуществами использования блокчейн, - комментирует Владимир Егоров, заместитель генерального директора Software AG в России и СНГ. - При этом каждой организации, решившей использовать технологию блокчейн, придется столкнуться с поиском своего пути ее внедрения, в чем, бесспорно, необходима помощь экспертов. Компания Software AG обладает солидным проектным опытом и набором надежных ИТ-продуктов, в том числе поддерживающих технологию блокчейн».

В новом поколении платформы Digital Business Platform Software AG уже есть инструменты, которые позволяют организациям освоить работу с технологией блокчейна за счет расширенных возможностей интеграции и изучения публичных и частных блокчейн-приложений, а также взаимодействия с ними.

Внедрение блокчейн-приложений – одна из самых трудоемких задач. Ни одно предприятие не хочет усложнять свою ИТ-инфраструктуру, которая и без того не отличается простотой. Однако интегрировать блокчейн-приложение в существующую систему необходимо, и чтобы упростить этот процесс необходим специализированный интеллектуальный шлюз, которым и может стать Digital Business Platform. Важным плюсом использования платформы является то, что при ее использовании для внедрения нового блокчейн-приложения не потребует прерывать работу предприятия и перестраивать существующую ИТ-инфраструктуру.

«Мы считаем, что у технологии блокчейн в Республике Беларусь есть будущее, - резюмирует Владимир Егоров, заместитель генерального директора Software AG в России и СНГ – Мы видим потенциальный интерес к блокчейн со стороны не только финансовых институтов, но и страховых и производственных компаний и даже предприятий агропромышленного комплекса – тем более, что в других странах уже есть положительный опыт использования технологии сельхозкомпаниями. Ведь блокчейн не только открывает путь к свободному рынку, но и наряду с Интернетом вещей – может стать неотъемлемой составляющей успеха почти любого бизнеса в ближайшем будущем».