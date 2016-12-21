Каждый пятый пользователь заклеивает веб-камеру изолентой

Аналитики установили, что каждый пятый пользователь заклеивает камеру своего ноутбука. Это выяснила антивирусная компания ESET, опросив 2200 респондентов.

Участникам исследования предлагалось ответить на вопрос «Могут ли хакеры взломать веб-камеру вашего ноутбука?».

Больше трети опрошенных не сомневаются в способностях преступников, поэтому выбрали ответ «Конечно, на то они и хакеры».

Еще 20% участников опроса косвенно подтверждают серьезность угрозы. Во избежание хакерских атак они уже заклеили камеры изолентой.

Порядка 18% опрошенных не отрицают, что хакеры способны получить доступ к их веб-камере, но уверены в эффективности своего антивирусного ПО. Они выбрали ответ «Меня защитит антивирус».

Еще часть респондентов считают, что взлом камер угрожает знаменитостям, а «простым смертным» бояться нечего.

Наконец, 10% вообще не верят сообщениям о взломе веб-камер – по их мнению, это выдумки.

«По сравнению с прошлогодним опросом, вера в способности хакеров уменьшилась. В 2015 году 52% респондентов были убеждены, что их камеру могут взломать, а 17% пользовались изолентой»,- сообщили в ESET.

Опрос проводился в декабре 2016 года. В нем приняли участие около 2200 подписчиков групп в соцсетях и пользователей портала ESET.