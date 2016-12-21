Каждый пятый пользователь заклеивает веб-камеру изолентой

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Аналитики установили, что каждый пятый пользователь заклеивает камеру своего ноутбука. Это выяснила антивирусная компания ESET, опросив 2200 респондентов.

Участникам исследования предлагалось ответить на вопрос «Могут ли хакеры взломать веб-камеру вашего ноутбука?».

Больше трети опрошенных не сомневаются в способностях преступников, поэтому выбрали ответ «Конечно, на то они и хакеры».

Еще 20% участников опроса косвенно подтверждают серьезность угрозы. Во избежание хакерских атак они уже заклеили камеры изолентой.

Порядка 18% опрошенных не отрицают, что хакеры способны получить доступ к их веб-камере, но уверены в эффективности своего антивирусного ПО. Они выбрали ответ «Меня защитит антивирус».

Еще часть респондентов считают, что взлом камер угрожает знаменитостям, а «простым смертным» бояться нечего.

Наконец, 10% вообще не верят сообщениям о взломе веб-камер – по их мнению, это выдумки.

«По сравнению с прошлогодним опросом, вера в способности хакеров уменьшилась. В 2015 году 52% респондентов были убеждены, что их камеру могут взломать, а 17% пользовались изолентой»,- сообщили в ESET.

Опрос проводился в декабре 2016 года. В нем приняли участие около 2200 подписчиков групп в соцсетях и пользователей портала ESET.

 

 

 

 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Порно смотрят, мастурбируют -- поэтому заклеивают. И правильно делают. С помощью джаваскрипта (если он у вас в браузере не заблокирован) владельцы сайта камеру могут включить, гыгы. А потом вам власти могут, если занадобится, впаять распространение порно. Что смешно, и доказывать не надо будет. :)

Аватар пользователя Prime13

Prime13

Неужели, владельцам порносайтов интересно подсматривать за ананистами?)))

Prime13 пишет:

Неужели, владельцам порносайтов интересно подсматривать за ананистами?)))


Ну, в некотором смысле с этого можно попробовать иметь профит. Например, показывать их другим онанистам. Или иными путями.

mike пишет:

Порно смотрят, мастурбируют -- поэтому заклеивают. И правильно делают. С помощью джаваскрипта (если он у вас в браузере не заблокирован) владельцы сайта камеру могут включить, гыгы. А потом вам власти могут, если занадобится, впаять распространение порно. Что смешно, и доказывать не надо будет. :)


Имея права администратора под виндой можно попробовать залудить трансляцию. Но камеру индикация может выдать. А вот прослушивание микрофона вряд ли кто заметит.

Аватар пользователя mike

mike

А вот прослушивание микрофона...

Очень даже верно!

 

Я думаю, это больше способ защиты от промшпионажа

Аватар пользователя mental

mental

Я заклеил

Аватар пользователя Dmitry

Dmitry

прослушивание микрофона вряд ли кто заметит 

По теме, ссылка на мою прошлогоднюю статью (Гугл Хром / Хромиум).

Аватар пользователя mike

mike

Помню эту статью. 

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