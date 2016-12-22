В научной библиотеке БНТУ открылся коворкинг

Коворкинг «КБ-16» открылся 22 декабря в Научной библиотеке Белорусского национального технического университета (БНТУ).

Пространство коворкинга рассчитано на 150 мест и разбито на три условные территории: лекционную зону, предназначенную для проведения встреч, семинаров и мастер-классов и оборудованную медиапроектором, залы для индивидуальной и коллективной работы. Для этого здесь имеется все необходимое: удобные кресла, столы, бесплатное подключение к Wi-Fi.

Пользователям коворкинга библиотека готова предоставлять и информационное сопровождение. Предполагается, что здесь будут реализовываться различные студенческие проекты и инициативы. Посещать коворкинг смогут как студенты БНТУ, так и обладатели читательского билета Научной библиотеки БНТУ (стать читателем библиотеки может любой желающий).