Студент-радиофизик БГУ умер по дороге в деканат

Студент 4 курса факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ умер по дороге в деканат. Происшествие произошло 6 января 2017 года.

Представители администрации университета сообщили, что парень направлялся в деканат за направлением на зачет.

"Ему стало плохо по дороге в один из корпусов. Это заметили вахтеры, пытались помочь. Потом вызвали скорую, потом реанимацию. Теперь ждем заключение из больницы", - рассказали в БГУ.

Однокурсники парня пояснили, что у него были проблемы со здоровьем. Ранее он имел инвалидность, но со временем ее сняли. Сейчас в БГУ ждут результатов медицинской экспертизы, передает Еврорадио.