Студент-радиофизик БГУ умер по дороге в деканат

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Студент 4 курса факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ умер по дороге в деканат. Происшествие произошло 6 января 2017 года. 

Представители администрации университета сообщили, что парень направлялся в деканат за направлением на зачет. 

"Ему стало плохо по дороге в один из корпусов. Это заметили вахтеры, пытались помочь. Потом вызвали скорую, потом реанимацию. Теперь ждем заключение из больницы", - рассказали в БГУ.

Однокурсники парня пояснили, что у него были проблемы со здоровьем. Ранее он имел инвалидность, но со временем ее сняли. Сейчас в БГУ ждут результатов медицинской экспертизы, передает Еврорадио.

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Опубликовал: Dmitrys10,

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Комментарии

Аватар пользователя savely

savely

Как-то "желтовато", не?

Аватар пользователя mike

mike

И просмотров будет много. Прав профессор С.В.Савельев:  напрягаться и писать полезное -- тяжкий труд.

+1
Аватар пользователя Dmitry

Dmitry

Ага, связь между инцидентом и тематикой "КВ" уловил, это "факультет радиофизики и компьютерных технологий".

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