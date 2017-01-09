Студент-радиофизик БГУ умер по дороге в деканат

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Студент 4 курса факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ умер по дороге в деканат. Происшествие произошло 6 января 2017 года.
Представители администрации университета сообщили, что парень направлялся в деканат за направлением на зачет.
"Ему стало плохо по дороге в один из корпусов. Это заметили вахтеры, пытались помочь. Потом вызвали скорую, потом реанимацию. Теперь ждем заключение из больницы", - рассказали в БГУ.
Однокурсники парня пояснили, что у него были проблемы со здоровьем. Ранее он имел инвалидность, но со временем ее сняли. Сейчас в БГУ ждут результатов медицинской экспертизы, передает Еврорадио.
Комментарии
Как-то "желтовато", не?
И просмотров будет много. Прав профессор С.В.Савельев: напрягаться и писать полезное -- тяжкий труд.
Ага, связь между инцидентом и тематикой "КВ" уловил, это "факультет радиофизики и компьютерных технологий".
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