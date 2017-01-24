Volkswagen будет продавать машины в Беларуси через интернет

Автомобильный бренд Volkswagen сегодня в Минске показал первый в стране онлайн-автосалон. Купить машину немецкого производителя у официального дилера теперь можно из любой точки Беларуси, где есть интернет.

Представители компании считают, что в ближайшие несколько лет около 20% продаж автомобилей марки будут совершаться в Сети.

Выход Volkswagen в интернет начался еще в прошлом году: в декабре 2016 года в Дании был запущен онлайн-сервис для продажи модели UP!. Выбор страны был обоснован благоприятным состоянием рынка интернет-торговли: согласно статистике датчане охотнее других европейцев делают покупки в Сети.

— Идея создать автосалон в онлайне возникла у нас еще в 2014 году, - поясняет IT-директор холдинга “Атлант-М” Алексей Власов. — Мы провели исследование рынка и пришли к выводу, что он не готов к таким нововведениям. Это вскоре подтвердили наши российские коллеги, которые в тот год запустили онлайн-продажи для нескольких премиальных брендов авто — и провалились. Сейчас мы считаем покупателя уже готовым к освоению нового способа в покупке авто.

Обслуживание в автосалоне vw.atlant-m.by полностью копирует процесс покупки в оффлайне. Здесь можно уточнить параметры авто, собрать необходимую комплектацию и даже “присесть” за руль: трехмерное видео позволяет исследовать салон будущей покупки.

По завершению оформления машину вместе с пакетом документов доставят в любую точку Беларуси в течение трех дней. С учетом экономии на аренде и содержании персонала такая покупка обойдется белорусам дешевле оффлайновой в среднем на 1-2% — это примерно 2000 белорусских рублей для самой популярной модели.

Машины Volkswagen на белорусский рынок уже более 20 лет поставляет крупнейший в СНГ автомобильный холдинг “Атлант-М", в распоряжении которого имеется 9 салонов по всей стране.