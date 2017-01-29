Карпенко предложил взыскивать средства с нерадивых заказчиков кадров

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко предложил взыскивать деньги с предприятий, которые отказываются от целевых выпускников. Об этом он заявил 28 января во время рабочей поездки в Брестскую область.

"Нонсенс получается! Если студент вуза или среднего специального учебного заведения не поедет по распределению, с него взыскивают деньги. А если работодатель заказал подготовку этих кадров за госбюджет, а потом отказывается от него - он не несет никакой ответственности", - сказал новый министр, передает БелТА.

Карпенко считает, что эти деньги министерство может потратить на перепрофилирование других кадров, открытие новых специальностей и др. Стоит отметить, что данный вопрос находится в компетенции не только Министерства образования, но и межведомственного взаимодействия.

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