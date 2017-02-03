Раскрыты подробности масштабного обновления Steam

Пользователи бета-версии сервиса распространения компьютерных игр и программ Steam обнаружили среди файлов скриншоты его нового оформления. Об этом сообщается на Twitter-странице создателей сайта Steam Database, позволяющего отслеживать добавляемый в приложение контент.

Кроме обновления внешнего вида программы на странице магазина появятся новые разделы: «Комиксы», «Телевидение», «Фильмы» и «Музыка». На скриншотах также можно увидеть наличие в магазине Steam игр от Microsoft – шутера Halo 5 Guardians и автомобильного симулятора Forza Motorspot 5. Сейчас они не доступны для покупки через сервис.

Через некоторое время после утечки американская компания Valve, которой принадлежит Steam, выпустила обновление, удалившее изображения нового дизайна сервиса. При этом обнаружившие скриншоты пользователи предупреждают, что они могли быть лишь концептом, поэтому оформление после обновления может оказаться другим.

Магазин цифрового контента Steam подвергался редизайну четыре раза с момента выхода в 2003 году. Новое обновление может стать самым крупным в истории сервиса.