Apple отзывает почти 90 тыс. iPhone 6s

Компания Apple отзывает почти 90 тыс. смартфонов iPhone 6s из-за бракованных аккумуляторов.

В Арабских Эмиратах отзыву подлежат 88,7 тыс. экземпляров iPhone 6s, произведённых в Китае в период с сентябрь по октябрь 2015 года, из-за дефекта в батареях, который препятствует нормальной работе устройств. В некоторых случаях пользователи отмечали внезапное отключение телефонов.

Глава департамента по защите прав потребителей при минэкономики Хашим аль-Нуайми (Hashim Al Nuaimi) сообщил, что неисправные телефоны будут заменены в рамках регулярных кампаний, включающих тестирование продуктов на предмет соблюдения безопасности и других требований.

Владельцы iPhone 6s могут узнать, попадает ли их смартфон под отзыв, либо посетив сайт Apple и сверив там серийный номер, либо обратившись в авторизованный сервисный центр. В проблемных гаджетах будет проведена бесплатная замена аккумуляторов.

Apple признала проблему с батареями в iPhone 6s ещё в ноябре 2016 года. Тогда была запущена масштабная сервисная кампания. При этом производитель не уточнял, сколько именно было выпущено iPhone 6s с неисправными аккумуляторами.