LG и Google разработали умные часы на платформе Android Wear 2.0

Компании LG Electronics (LG) и Google официально представили умные часы на операционной системе Android Wear 2.0. Глобальные продажи моделей LG Watch Sport и LG Watch Style начнутся 10 февраля в США. Позже в этом же месяце часы можно будет приобрести на основных рынках Европы и Азии через онлайн-магазин Google Store или в некоторых розничных магазинах.

В часах LG Watch Sport и LG Watch Style установлен процессор Qualcomm® Snapdragon™ Wear 2100, специально предназначенный для носимой электроники нового поколения. В обе модели предустановлено приложение Google Assistant. Часы LG Watch Sport поддерживают платежную систему Android Pay™ на основе технологии бесконтактной оплаты NFC. Оба устройства отличаются удобным пользовательским интерфейсом, расширенными возможностями работы с сообщениями и наличием функций фитнес-трекера, реализованных в приложении Google Fit.

Возможности операционной системы Android Wear 2.0ТМ

Операционная система Android Wear 2.0 дополнена помощником Google Assistant, которым можно пользоваться прямо на часах. Так можно отвечать на сообщения, создавать напоминания, выяснять местонахождение объектов. Для этого достаточно нажать кнопку включения и сказать: «О'кей, Google». Приложение Google Fit отслеживает физическую активность человека, отмечает достижение поставленных целей и дает рекомендации по проведению тренировок. Кроме того, предусмотрена возможность загрузки приложений из магазина Google Play Store, доступного непосредственно на часах.

Часы LG Watch Sport и LG Watch Style имеют круглые дисплеи. На часах есть вращающееся колесико – кнопка включения, которую можно вращать для удобной навигации по меню. С помощью колесика можно читать сообщения, листать меню приложений или списки уведомлений. Также можно настраивать внешний вид циферблата. На него можно выводить до восьми блоков информации, чтобы сразу получать все необходимые сведения. Android Wear 2.0 упрощает работу с сообщениями. Для ответа на сообщение предусмотрено распознавание почерка или ввод с экранной клавиатуры. Кроме того, текст ответа можно создать автоматически при помощи разработанной Google технологии машинного обучения Smart Reply.

LG Watch Sport: широкие функциональные возможности

Модель LG Watch Sport поистине уникальна. Это полнофункциональные умные часы для людей с активным и спортивным образом жизни. Новая модель LG Watch Sport впервые оснащена операционной системой Android Wear 2.0 и процессором Snapdragon Wear 2100, она поддерживает мобильные сети стандарта 4G LTE, и обладает целым рядом функций, которые позволяют пользоваться часами практически независимо от смартфона. Часы способны запускать приложения без подключения к смартфону. Кроме того, они оснащены встроенным GPS-приемником — что по достоинству оценят спортсмены и любители бега. Благодаря поддержке технологии Android Pay для проведения платежа достаточно поднести руку к считывателю.

Устройство оснащено ярким круглым P-OLED дисплеем диаметром 1,38 дюйма (35 мм). Корпус часов выполнен из нержавеющей стали марки 316L. Экран защищает стекло Gorilla Glass 3, а ремешок выполнен из долговечного термопластичного полиуретана. Часы соответствует классу пыле- и влагозащиты IP68. Часы LG Watch Sport оснащены датчиком, точно измеряющим пульс в состоянии покоя и во время тренировки.

Основные технические характеристики часов LG Watch Sport:*

• Процессор: Qualcomm® Snapdragon™ Wear 2100 с поддержкой 4G LTE.

• Операционная система: Android Wear™ 2.0.

• Экран: P-OLED диаметром 1,38 дюйма (480 × 480 точек, разрешение 348 ppi).

• Размеры: 45,4 × 51,21 × 14,2 мм**.

• Память: 4 Гб eMMC / 768 Мб LPDDR3.

• Аккумулятор: 430 мАч.

• Беспроводные подключения: LTE / 3G /Wi-Fi 802.11 b, g, n /

Bluetooth 4.2 LE / NFC.

• Датчики: 6-осевой акселерометр и гироскоп, барометр, датчик пульса, GPS, датчик освещенности.

• Цвет: титан, темно-синий.

• Прочие характеристики: пыле- и влагозащищенные (IP68). Наличие динамика, микрофона и беспроводной зарядки аккумулятора



LG Watch Style: компактные, тонкие и стильные

Модель LG Watch Style — это компактный, тонкий и стильный аксессуар. Они рассчитаны на городских жителей, которым понравятся умные часы, имеющие стильный внешний вид, и при этом очень практичные. Новая модель LG Watch Style отличается широкой функциональностью и привлекательным дизайном.

Она выпускается в трех цветах: серебро, титан и розовое золото. Сменные ремешки позволяют легко и быстро изменить внешний вид часов в зависимости от гардероба или настроения владельца. Толщина корпуса составляет 10,79 мм — он с легкостью поместится в рукав. Корпус соответствует классу защиты IP67, поэтому даже под дождем можно не беспокоиться о том, что часы пострадают.

Основные технические характеристики часов LG Watch Style:*

• Процессор: Qualcomm® Snapdragon™ Wear 2100.

• Операционная система: Android Wear™ 2.0.

• Экран: P-OLED диаметром 1,2 дюйма (360 × 360 точек, разрешение 299 ppi).

• Габаритные размеры: 42,3 × 45,7 × 10,79 мм.

• Память: 4 Гб eMMC / 512 Мб LPDDR3.

• Аккумулятор: 240 мАч

• Беспроводные подключения: Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.2 LE.

• Датчики: 6-осевой акселерометр и гироскоп, датчик освещенности.

• Цвет: серебро, титан, розовое золото.

• Прочие характеристики: пыле- и влагозащищенные (IP67). Наличие микрофона и беспроводной зарядки аккумулятора.

«Компания LG и наши партнеры в Google смогли реализовать в моделях LG Watch Sport и LG Watch Style просто невероятное количество инновационных технологий, — отметил Джуно Чо (Juno Cho), президент и главный исполнительный директор компании LG Electronics Mobile Communications. — Оба устройства обладают самыми современными функциями, имеют гибкие настройки, отличаются удобством в работе и соответствуют самым разнообразным вкусам потребителей».

«Операционная система Android Wear 2.0 ускоряет и упрощает работу умных часов. Так, на экран теперь выводится больше данных, стало удобнее работать с сообщениями, появились новые функции для фитнеса, которые отслеживают тренировки и поддерживают мотивацию к спорту при помощи музыки, — отметил Дэвид Синглтон (David Singleton), вице-президент подразделения Android Engineering компании Google. — Мы по достоинству оценили тесное сотрудничество с компанией LG Electronics в ходе создания интегрированных программных и аппаратных компонентов флагманских умных часов, в полной мере реализующих все преимущества новых функций операционной системы Android Wear 2.0».

Модели LG Watch Sport и LG Watch Style будут представлены на выставке MWC 2017 в Барселоне (Испания) с 27 февраля по 2 марта.

Цена и информация о местах приобретения будет объявлена на местном уровне по мере поступления часов в продажу.

* Характеристики и функции могут отличаться в зависимости от рынка.

** Расстояние от экрана до задней крышки без учета датчика пульса.