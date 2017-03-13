Президент посетил компанию Виктора Прокопени и пообещал поддержку ИТ-сферы

Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает дальнейшую поддержку развитию в стране IT-сферы. Об этом глава государства заявил сегодня, посещая в Минске компании, работающие в сфере высоких технологий, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко заверил, что со стороны государства и впредь будет оказываться содействие, в том числе в части принятия необходимых нормативных правовых актов, определяющих условия работы организаций в данном секторе экономики. Вместе с тем он подчеркнул, что одним из основных требований является прозрачность и законность процессов с точки зрения ведения бизнеса, вопросов налогообложения. "Живя в Беларуси, надо строить будущую красивую страну, - сказал глава государства. - Да, будущее - хорошо. Но должно быть честное и порядочное настоящее. И вы получите все, о чем мы договоримся, по законодательству".

"Я готов вас поддерживать там, где надо, что-то упростить. Но нужно, чтобы этот процесс был прозрачным", - подчеркнул белорусский лидер. Президент в Минске, в частности, посетил офисы ООО "Бануба Девелопмент" и ООО "И-Экс-Пи Кэпитал".

Инвесторы Виктор Прокопеня и Михаил Гуцериев доложили главе государства о работе данных компаний и их перспективных разработках. Это, в частности, проекты в области дополненной реальности и искусственного интеллекта. Виктор Прокопеня выразил уверенность в том, что в будущем абсолютное большинство компаний, работающих в самых различных сферах, будут неразрывно связаны с IT-технологиями.

Это в том числе касается и промышленных грандов. "Мы говорим о том, что Беларусь необходимо сделать IT-страной. Здесь надо производить продукт, чтобы Беларусь стала одним из мировых IT-центров. И это можно сделать. Нужны незначительные изменения в законодательство. Речь идет о том, чтобы превратить Беларусь в источник производства новых технологий", - отметил Михаил Гуцериев.

Он пояснил, что в настоящее время белорусские IT-специалисты в основном работают по схеме аутсорсинга, выполняя заказы для зарубежных компаний, получая лишь малую долю прибыли по сравнению с выгодой от продуктовой модели бизнеса и коммерциализации конечного продукта. Поэтому стоит задача наравне с нынешней моделью развивать и новые перспективные направления, которые дополнительно будут способствовать как притоку в страну инвестиций, так и созданию высокоэффективных рабочих мест. Что касается желаемых законодательных изменений, то в качестве одного из примеров прозвучал вопрос рекламы IT-продукции на всемирно известных зарубежных площадках. В настоящее время для проведения соответствующих расчетов в Беларуси требуется соблюсти целый ряд бюрократических процедур, что зачастую стопорит процесс.

Глава государства пообещал найти решение этого и иных проблемных вопросов: "Не вопрос. Это нам даже в плюс будет. Мы благодаря вам заставим других уйти от этого бумаготворчества. Это только приветствуется, и мы вас будем за это благодарить. Это дело правительства, которое вместе с Национальным банком должны упрощать, что мы, кстати, сейчас и делаем". Президент высказался и на тему подготовки профильных специалистов для нужд IT-сферы. Здесь может быть востребован различный зарубежный опыт, включая курсы и стажировки. Однако в конечном счете это все должно быть на пользу развития отечественной школы.

"Вы должны сказать, что вам надо. А я должен сказать "да" или "нет". Я скажу "да". Потому что без образования ничего не будет. И если в рамках образовательного процесса в БГУИР, БГУ или где-то еще (база будет все равно здесь) вы скажете, что этим ребятам надо побывать в Кремниевой долине, "Сколково", в IT-компаниях Индии или в Китае, я даже вам это организую. Но главное, чтобы вы образование (базу) получили здесь", - сказал Александр Лукашенко.

Он призвал IT-сектор идти вперед и не останавливаться в своем развитии, подчеркнув значимый синергетический эффект, так как в конечном итоге выгоду от этого получит и бюджет страны. "Вы здесь живете, тратите деньги, арендуете помещение", - отметил глава государства. В этой связи Президент упомянул об обсуждаемой в последнее время теме борьбы с социальным иждивенчеством. "Дело не в тунеядцах, а в том, чтобы вывести из тени людей. Теневая экономика - это будущая криминальная экономика", - заявил он.