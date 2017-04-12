Жительница Орши должна заплатить больше 200 долларов за стрим в «Одноклассниках»

Жительницу Орши Юлию Малышеву оштрафовали за стрим в социальной сети "Одноклассники". К этому прибавили неповиновение милиции и незаконное проникновение на охраняемый объект. Штраф за три правонарушения составил 46 базовых величин.

«21 марта я и еще шесть волонтеров пришли на автобазу, где содержатся бездомные собаки, — рассказывает Юлия Малышева. — Была информация, что там ужасные условия: животных содержат на улице, не кормят, не лечат, а самых больных просто забивают камнями и палками. Мы дошли до вольеров, увидели там шесть собак. Стали их поить, кормить. К нам подошли сотрудники автобазы, мы спросили, почему такое плохое содержание, почему больных животных не поместят в помещение, где также есть вольеры. С этого момента начались проблемы».

По словам девушки, сотрудники потребовали, чтобы они покинули территорию.

«Когда мы заходили, ворота были открыты, сторож нас пропустил, вопросов не возникло, — пояснила Юлия. — Выгонять нас стали, когда мы начали задавать вопросы. Мы тогда попросили, чтобы нам показали документы, что это режимный объект. Но сотрудники автобазы вызвали милицию».

Прибывшие милиционеры, по словам Юлии, не сразу показали свои удостоверения, хотя волонтеры просили их об этом. На видео фигурирует участковый инспектор Андрей Томашевич. Он говорит Малышевой, чтобы та прекратила видеосъемку: «При ведении административного процесса видео-, аудиосъемка запрещена».

«Я начала онлайн-трансляцию на своей странице в «Одноклассниках», чтобы показать, в каких условиях содержатся животные. Подумала, что кого-то это взволнует, — пояснила Юлия Малышева. — Тут же подошли сотрудники милиции, они оказались в кадре. Я просила показать документы, согласно которым мы не имеем права находиться на территории автобазы, где содержат собак. Но меня толком так и не ознакомили с этими документами».

В результате семь волонтеров, среди которых был и несовершеннолетний парень, забрали в отделение милиции. На всех составили протоколы, несколько человек оставили до суда в изоляторе. По итогу всем дали штрафы — от 10 до 25 базовых величин. Больше всех получила Юлия Малышева.