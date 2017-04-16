Умер ученый, который создал прототип интернета

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В США в возрасте 85 лет скончался ученый Роберт Тейлор, сыгравший ключевую роль в создании интернета и современных компьютеров. 

По словам сына исследователя, Тейлор умер 13 апреля у себя дома. Он страдал от болезни Паркинсона. Имя ученого не было известно широкой публике, однако именно в 1960 году, во время работы в Пентагоне, запустил прототип интернета — сеть Arpanet. Позже он занимался разработкой персонального компьютера и технологии передачи данных Ethernet в исследовательском центре компании Xerox.

Помимо этого Тейлор финансировал развитие компьютерных технологий в различных учреждениях, занимался обучением талантливых молодых ученых. Именно он руководил группой, которая разработала первый персональный компьютер Аlto.

Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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