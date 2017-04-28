Apple изобрела «бесконечную» батарею для iPhone

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Бюро патентов и торговых марок США опубликовало патентную заявку Apple на регистрацию технологии, позволяющей заряжать беспроводные устройства через Wi-Fi. Эта разработка позволит обеспечить постоянный заряд аккумулятора при подключении к сети, говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

В заявке указывается, что «Система беспроводной зарядки и связи с использованием двухдиапазонных патч-антенн» может быть установлена во многих устройствах, включая моноблоки, смартфоны, носимые гаджеты, наушники и даже умные очки. Реализована технология будет посредством специальной антенны с изменяемым положением диаграммы направленности.

Согласно документу, устройство сможет заряжаться как через сотовые сети (от 700 мегагерц до 2700 мегагерц), так и через Wi-Fi (от 2,4 гигагерца до 5 гигагерц). Однако в заявке указывается лишь общая информация о разработке и детали технологии остаются неизвестны.

Новый iPhone будет представлен осенью 2017 года на ежегодной презентации Apple. По слухам, смартфон получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей с плотностью пикселей более 521 ppi. Также он может получить беспроводную зарядку.

Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Apple изобрела «бесконечную» батарею

Вот он пример журналистского вранья. Но не журналистов "Вестей" -- перепечатка же.laugh Даже если бы вайфай полностью восполнял потребности в энергии, то аккумулятор всё равно старится, и его через некоторое время приходится менять.

Простой расчёт показывает, что энергии вайфая и/или сотовой сети может хватить только на подпитку простого калькулятора с ЖКИ.

Реализована технология будет посредством специальной антенны с изменяемым положением диаграммы направленности.

Воображаю: идёт чувак и тащит за собой антенну.laugh

Новый iPhone будет представлен осенью 2017 года ...

В огороде бузина, а в Киеве -- дядька.

-1

mike пишет:

Простой расчёт показывает, что энергии вайфая и/или сотовой сети может хватить только на подпитку простого калькулятора с ЖКИ.

А никто ещё не пробовал заряжать айфон в ... микроволновке?  (С)

Энергии там на 2,4 гигагерца достаточно. Дело за малым - сделать так чтобы айфон там не ... зажарился.

 

-1
Аватар пользователя mike

mike

Почему американцы патентуют всё, даже нереализуемое сегодня? А с тем, чтобы влепить штраф тому, кто вдруг завтра реализует.laugh

mike пишет:

Почему американцы патентуют всё, даже нереализуемое сегодня? А с тем, чтобы влепить штраф тому, кто вдруг завтра реализует.laugh


Обычно то что патентует Apple довольно быстро (пол-года, год) и довольно часто - выходит на рынок.

 

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