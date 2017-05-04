Пользователей Gmail предупредили об атаке вредоносными письмами

Корпорация Google предупредила пользователей почтового сервиса Gmail о вредоносной фишинговой рассылке, замаскированной под документ Google Docs. Компания призвала в соцсетях не переходить по ссылкам и отмечать их как фишинг.

Письма начали поступать 3 мая. Получателю предлагается открыть документ Google Docs, пришедший от знакомого, после чего пользователь должен разрешить программе управлять своими письмами и контактами.

Столкнувшиеся в проблемой юзеры показали, как ведет себя вредонос. Им советуют сразу удалять письмо, не кликая на него.