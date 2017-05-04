В Минске мужчина подозревается в установке шпионского программного обеспечения

Управление Следственного комитета по Минску расследует уголовное дело ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) в отношении работника одной из столичных фирм.
По данным СК, в мае 2016 года 26-летняя жительница Минска стала замечать, что на ее страницу в «ВКонтакте» заходит неизвестный, редактирует информацию, просматривает переписку. Девушка обратилась в милицию, которая при осмотре ее ноутбука обнаружила шпионское программное обеспечение: программу для удаленного администрирования и троянские программы, осуществляющие слежение за активностью пользователя в операционной системе.
В совершении преступления подозревается 29-летний уроженец Брестской области, который устанавливал программы на компьютер девушки.
Также у подозреваемого обнаружены файлы с личными данными других граждан, на компьютерах которых было установлено аналогичное ПО, реквизиты их платежных систем Webmoney и пластиковых карт с паролями доступа к личному кабинету интернет-банкинга.
Комментарии
Сельский хакер, гыгы.
По-вашему, в Брестской области городов нет, только села?
Он хотел сказать: провинциальный хакер. (С) - Извините его.
Питону главное -- доколебаться. В игнор, короче.
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