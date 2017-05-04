В Минске мужчина подозревается в установке шпионского программного обеспечения

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Управление Следственного комитета по Минску расследует уголовное дело ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) в отношении работника одной из столичных фирм.

По данным СК, в мае 2016 года 26-летняя жительница Минска стала замечать, что на ее страницу в «ВКонтакте» заходит неизвестный, редактирует информацию, просматривает переписку. Девушка обратилась в милицию, которая при осмотре ее ноутбука обнаружила шпионское программное обеспечение: программу для удаленного администрирования и троянские программы, осуществляющие слежение за активностью пользователя в операционной системе. 

В совершении преступления подозревается 29-летний уроженец Брестской области, который устанавливал программы на компьютер девушки.

Также у подозреваемого обнаружены файлы с личными данными других граждан, на компьютерах которых было установлено аналогичное ПО, реквизиты их платежных систем Webmoney и пластиковых карт с паролями доступа к личному кабинету интернет-банкинга. 

Источник: 

telegraf.by

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

... уроженец Брестской области, который устанавливал программы на компьютер девушки. ... У подозреваемого обнаружены файлы с личными данными других граждан, на компьютерах которых было установлено аналогичное ПО...

Сельский хакер, гыгы.

Аватар пользователя Piton

Piton

mike пишет:

Сельский хакер, гыгы.

По-вашему, в Брестской области городов нет, только села?

Piton пишет:

mike пишет:

Сельский хакер, гыгы.

По-вашему, в Брестской области городов нет, только села?


Он хотел сказать: провинциальный хакер. (С) - Извините его.

+1
Аватар пользователя mike

mike

По-вашему в Брестской области...

Питону главное -- доколебаться. В игнор, короче.

-3

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