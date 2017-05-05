Каждый пятый компьютер в Беларуси заражен вредоносными программами. Чаще всего на устройства проникают трояны, которые заставляют смотреть рекламу, крадут данные и удаляют файлы. Такой статистикой поделился интернет-оператор "Атлант Телеком".
В компании рассказали, что самым распространенным вирусом в Байнете оказался Trojan.Load.Money. Он, как правило, используется для незаметной установки на компьютер рекламных и вредоносных программ. На втором месте расположился Trojan.KillFiles, который произвольно удаляет системные файлы.
В тройку лидеров вошел опасный Script.Virus, способный похищать конфиденциальные данные у пользователей. Обычно он попадает на устройство жертвы через почтовую рассылку. Получила распространение и Trojan.Prox: программа использует зараженный компьютер для рассылки спама. Замыкает пятерку относительно безобидная Program.HiddenStart, преследующая, в основном, рекламные цели.
Также по Байнету "гуляет" Trojan.Click, который перенаправляет пользователя на нужные сайты, тем самым накручивая им посещаемость. Интернет-пользователи могут встретить и Trojan.PWS.Stealer, похищающий пароли и другие ценные данные.
"Вредоносные программы не только препятствуют комфортной работе, но и создают угрозу сохранения конфиденциальности. Нередко технические проблемы с интернет-соединением возникают именно из-за вирусов", – пояснил начальник управления по фиксированной связи velcom Олег Гаврилов.
В пресс-службе отмечают, что головной болью белорусов являются инфицированные программы, которые встречаются в 50% загрузок. В 28% случаев антивирусной программе удается обезвредить потенциально опасные приложения.
Стоит отметить, что с начала года у абонентов были обнаружены угрозы, провоцирующие DDoS-атаки на различные сайты.
Комментарии
Имхо не каждый пятый, а каждый третий-четвёртый. Вот кто-нибудь отслеживает, что его комп отсылает в Сеть? С кем соединён? А надо.
Тут, помню, рисовался один хлопчик, который хвастал, что его экспишка без ативира и всякого-якого давно и прекрасно работает.
> Тут, помню, рисовался один хлопчик, который хвастал, что его экспишка без ативира и всякого-якого давно и прекрасно работает.
Це ж я был! Таки работает. ;) Правда, теперь основной системой семерка. Но и XPшка никуда не делась.
Запуск раз в ~полгода сканера от Касперского с флешки, "чистые" отчеты AVZ ~раз в месяц - достаточное доказательство? Если антивирус есть в голове (а там и эвристика, и ИИ, и вообще)... А если в голове нету - да, надо ставить софтовый. ;)
> Имхо не каждый пятый, а каждый третий-четвёртый
Ну, не факт. Есть прогресс, особенно с появлением довольно приличных бесплатных антивирей. "Тела" - да, валяются по TEMPам и т.п.. Но толпы активных (как в 2000-х, когда первым делом снимал хард и ставил на стенд на тотальную проверку) уже как-то не давно встречал.
А может и я. На предпоследнем компе с XP семь лет просидел без антивируса. Сейчас уже полтора года сижу на Win10, тоже без всяких "облачных антивирусов с проверкой враждебных ссылок" (С)
А еще, а еще... Они в мониторе дыру прогрызают, выпивают водку в баре и заражают триппером. Вот.
И после этого будешь утверждать, что антивреды побоку?! Понимаю -- "жим-жим".
А я пользуюсь презервативами. И не стесняюсь этого. Зато без опаски сую чужие флэшки, просматриваю варез и многое другое.
Добавить комментарий