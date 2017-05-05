Каждый пятый компьютер в Беларуси заражен вредоносными программами. Чаще всего на устройства проникают трояны, которые заставляют смотреть рекламу, крадут данные и удаляют файлы. Такой статистикой поделился интернет-оператор "Атлант Телеком".

В компании рассказали, что самым распространенным вирусом в Байнете оказался Trojan.Load.Money. Он, как правило, используется для незаметной установки на компьютер рекламных и вредоносных программ. На втором месте расположился Trojan.KillFiles, который произвольно удаляет системные файлы.

В тройку лидеров вошел опасный Script.Virus, способный похищать конфиденциальные данные у пользователей. Обычно он попадает на устройство жертвы через почтовую рассылку. Получила распространение и Trojan.Prox: программа использует зараженный компьютер для рассылки спама. Замыкает пятерку относительно безобидная Program.HiddenStart, преследующая, в основном, рекламные цели.

Также по Байнету "гуляет" Trojan.Click, который перенаправляет пользователя на нужные сайты, тем самым накручивая им посещаемость. Интернет-пользователи могут встретить и Trojan.PWS.Stealer, похищающий пароли и другие ценные данные.

"Вредоносные программы не только препятствуют комфортной работе, но и создают угрозу сохранения конфиденциальности. Нередко технические проблемы с интернет-соединением возникают именно из-за вирусов", – пояснил начальник управления по фиксированной связи velcom Олег Гаврилов.

В пресс-службе отмечают, что головной болью белорусов являются инфицированные программы, которые встречаются в 50% загрузок. В 28% случаев антивирусной программе удается обезвредить потенциально опасные приложения.

Стоит отметить, что с начала года у абонентов были обнаружены угрозы, провоцирующие DDoS-атаки на различные сайты.