Хакерам удалось взломать защиту Denuvo в игре Prey мнее чем за 10 дней со дня релиза. На портале Reddit указывается, что взлом был осуществлен хакером из России под ником Baldman.

В Prey установлена последняя версия DRM-защиты, которую удалось полностью вскрыть еще в начале мая. Ранее этот же хакер атаковал две другие игры с аналогичной системой: NieR: Automata и Sniper: Ghost Warrior 3. Позже все они были размещены на трекерах.

Предполагается, что разработчики из Arkane вскоре удалят защиту из игры. Таким образом поступили создатели Inside, Doom, Syberia III и Homefront: The Revolution вскоре после взлома.

Технология защиты от несанкционированного взлома Denuvo была создана в 2014 году. Главная ее цель — предотвратить хакерские атаки в первый месяц после релиза, так как на это время приходится максимум продаж.