Электронные деньги EasyPay закрываются для физлиц

Администрация сервиса сообщила, что до 25 июня 2017 года электронные деньги, находящиеся в электронных кошельках физических лиц, должны быть выведены из системы путем оплаты услуг, либо погашены. Об этом стало известно от владельцев системы - ОАО "Открытый контакт" и ОАО "Белгазпромбанк"

"Почему пришло время модернизировать EasyPay? В первую очередь это связано с тем, что основным инструментом безналичных расчетов в Беларуси становится банковская платежная карточка", - отмечается в сообщении.

В банке отмечают, что использование электронного кошелька EasyPay уже не отвечает высоким стандартам современного банковского обслуживания физических лиц.

Помимо этого, с 15 мая 2017 года приостановлена регистрация новых кошельков. В будущем система EasyPay сосредоточится на расчетном обслуживании бизнес-клиентов, а именно на подключении предприятий торговли и сервиса к системе «Расчет» (ЕРИП), а также предоставлении услуги интернет-эквайринга.

Система электронных денег EasyPay начала свое существование в 2004 году и является совместным проектом ОАО "Белгазпромбанк" и ООО "Открытый контакт".



