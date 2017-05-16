Электронные деньги EasyPay закрываются для физлиц

Администрация сервиса сообщила, что до 25 июня 2017 года электронные деньги, находящиеся в электронных кошельках физических лиц, должны быть выведены из системы путем оплаты услуг, либо погашены. Об этом стало известно от владельцев системы - ОАО "Открытый контакт" и ОАО "Белгазпромбанк"
"Почему пришло время модернизировать EasyPay? В первую очередь это связано с тем, что основным инструментом безналичных расчетов в Беларуси становится банковская платежная карточка", - отмечается в сообщении.
В банке отмечают, что использование электронного кошелька EasyPay уже не отвечает высоким стандартам современного банковского обслуживания физических лиц.
Помимо этого, с 15 мая 2017 года приостановлена регистрация новых кошельков. В будущем система EasyPay сосредоточится на расчетном обслуживании бизнес-клиентов, а именно на подключении предприятий торговли и сервиса к системе «Расчет» (ЕРИП), а также предоставлении услуги интернет-эквайринга.
Система электронных денег EasyPay начала свое существование в 2004 году и является совместным проектом ОАО "Белгазпромбанк" и ООО "Открытый контакт".
Комментарии
Зашибись! Не много же они времени дают на вывод денег. А те, кто не успеют вывести - попрощаются с ними, или что?
То что мертво не может умереть)))
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