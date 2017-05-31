Исследование: 80% детей в Беларуси пострадали от киберугроз

80% детей из Беларуси уже «познакомились» с различными киберугрозами. Это выяснила антивирусная компания ESET, опросив белорусских интернет-пользователей накануне летних каникул.

Респондентам предложили перечислить все интернет-угрозы, с которыми сталкивались дети из их семей. Как выяснилось, самая распространенная проблема – нежелательный контент. Так, на доступность «взрослых» материалов пожаловались 38% участников опроса ESET.

Вторая серьезная проблема – вредоносное ПО. 35% родителей сообщили, что дети по незнанию устанавливали на компьютеры или мобильные устройства опасные программы.

У 32% детей злоумышленники взламывали аккаунты в соцсетях или игровых сервисах. Чаще всего от этого страдают обладатели простейших сочетаний логина и пароля, которые легко подобрать.

30% взрослых респондентов лишались денег из-за невнимательности детей – младшие интернет-пользователи подписывались без ведома родителей на платные игры или сервисы.

Еще 28% детей попадались на всевозможные уловки интернет-мошенников, включая фишинг и спам, или даже вступали в переписку со злоумышленниками. 15% взрослых респондентов волнуются из-за подозрительных групп, на которые подписываются их дети в соцсетях.

5% детей пострадали от кибербуллинга – сетевой травли, угроз и оскорблений в виртуальном пространстве. Лишь пятая часть родителей (20%) спокойны – их дети никогда не сталкивались с киберугрозами в Сети.