WikiLeaks раскрыла очередную технологию контроля за компьютерами со стороны ЦРУ

На сайте WikiLeaks были опубликованы документы, раскрывающие информацию о так называемом «проекте Pandemic» ЦРУ США.

Суть описанной технологии в том, что она позволяет заражать компьютеры под управлением операционной системы Microsoft Windows в локальной сети, удаленные пользователи которой совместно используют программы.

Если программа считывается с зараженной машины, код приложения заменяется троянской версией. При этом с целью дополнительной маскировки исходный файл на сервере остается неизменным и лишь модифицируется (заменяется) при скачивании с зараженного файлового сервера перед выполнением на компьютере удаленного пользователя.

Троянская закладка позволяет заменить до 20 программ максимальным размером 800 мегабайт для выбранного списка удаленных пользователей-жертв.