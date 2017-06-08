БГУ занял 334 место в списке лучших университетов мира, обойдя все польские и литовские вузы. Это самая высокая позиция университета за все время участия в рейтинге QS World University Rankings, обновленная версия которого была опубликована 8 июня 2017 года.

В пресс-службе ведущего вуза страны рассказали, что БГУ поднялся на 20 позиций относительно прошлого года. В рейтинге QS учитываются количественные данные о высшем учебном заведении и опросы независимых экспертов. QS World University Rankings входит в тройку самых известных мировых рейтингов.

При составлении рейтинга используются такие показатели, как академическая репутация, итоги опроса работодателей, цитирование научных трудов за последние 5 лет, соотношение числа преподавателей и студентов, количество иностранных студентов и преподавателей и другие.

Первые три места остались за американскими вузами: Массачусетский технологический институт расположился на 1 строчке, за ним следует Стэнфордский университет, замыкает тройку Гарвардский университет.

Наша страна представлена в рейтинге еще одним учебным заведением - Белорусский национальный технический университет расположился в районе 751-800 места.