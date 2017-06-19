Samsung забыл продлить домен: Миллионы смартфонов под угрозой взлома

Компания Samsung не позаботилась о продлении прав на доменное имя приложения, используемого для управления одним из своих приложений, и таким образом оставила уязвимыми для атаки хакеров миллионы смартфонов предыдущих лет выпуска, сообщило онлайн-издание Motherboard.Vice со ссылкой на слова Жоао Гувейа (João Gouveia), главного технического специалиста специализирующейся в области ИБ компании Anubis Labs.

Освободившийся домен, не продленный вовремя Samsung, по словам Гувейа, с определенной долей вероятности мог бы быть зарегистрирован злоумышленниками, которые смогли бы получить дистанционный контроль за миллионами смартфонов и возможность установки на них вредоносных приложений.

На множестве старых, но используемых по сей день смартфонов производства Samsung установлено стоковое приложение S Suggest, предназначенное для рекомендаций других популярных приложений. Освободившийся недавно ввиду отсутствия домен ssuggest.com, ранее использовавшийся для контроля и управления приложением S Suggest, был зарегистрирован на прошлой неделе Жоао Гувейа.