Skype сообщил об улучшении работы сервиса после сбоя

Компания Skype сообщает об улучшении работы сервиса, однако проблемы у ряда пользователей пока сохраняются, говорится в сообщении компании.

"Мы отмечаем улучшения, и пользователи также сигнализируют нам, что они могут использовать Skype. Тем не менее, есть пользователи, которые сталкиваются с проблемой — мы над этим работаем!", — пишет компания.

Ранее во вторник пользователи Skype по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса. В частности, они не могли отправлять или получать сообщения, некоторые пользователи видели черную полосу, которая свидетельствует о том, что групповой вызов продолжается, или сталкивались с задержками при добавлении пользователей в список друзей. Компания сообщала, что работает над устранением проблем.