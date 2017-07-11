«Лабораторию Касперского» заподозрили в разработке секретной системы для ФСБ

«Лаборатория Касперского» по заказу ФСБ разработала секретную систему защиты от DDoS-атак, устанавливающую местонахождение хакеров. Об этом пишет Bloomberg Businessweek.

По данным издания, компания давно поддерживает с ведомством тесные неофициальные отношения. К примеру, она не только вычислила ряд хакеров, но и участвовала в рейдах против них. Как пишет Bloomberg, одним из участников таких рейдов был сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, в настоящий момент арестованный по делу о госизмене, а возглавлял проект Игорь Чекунов, который раньше служил в КГБ.

Издание ссылается на переписку сотрудников компании начиная с 2009 года, в том числе письма ее руководителя Евгения Касперского. Сама «Лаборатории Касперского» подтвердила ее подлинность.

В компании также признают сотрудничество с ФСБ, но отрицают факт создания для ведомства системы защиты от DDoS-атак с расширенными возможностями. При этом отмечается, что сотрудники «Лаборатории» могли участвовать в поисковых рейдах, о которых пишет Bloomberg, чтобы найти улики на компьютерах подозреваемых.

В официальном заявлении «Лаборатории Касперского» утверждается, что Чекунова нельзя называть сотрудником КГБ, потому что его связь с ведомством ограничивается только пограничной службой по призыву.

Ранее в июле в компании заявили, что некоторые государства пытаются склонить ее сотрудников к нелегальной хакерской деятельности, однако лаборатория занимается исключительно вопросами кибербезопасности, заверили там. Заявление компании последовало после того, как к сотрудникам «Лаборатории Касперского», проживающим в США, в конце июня нагрянули агенты ФБР. Они отметили, что у них нет претензий к сотрудникам антивирусной компании, а работники бюро лишь собирали факты об устройстве рабочего процесса в «Лаборатории Касперского», а именно: какие данные о работе в США передаются в Россию.