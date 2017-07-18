Алгоритм двухфакторной аутентификации Google будет переработан

Начиная со следующей недели Google планирует переиначить свой подход к двухфакторной авторизации. Теперь вместо одноразовых кодов проверки, рассылаемых с помощью SMS, пользователям будут выводиться экранные уведомления с просьбой подтвердить логин.

На сегодняшний день такие уведомления отправляют многие банки. Подобный подход считается более надёжным, нежели отправка секретных кодов через SMS, поскольку их сложнее перехватить.

В сообщениях от Google будут указываться устройство, с которого осуществляется логин, его физическое местоположение, а также время попытки входа. Пользователям необходимо будет внимательно следить за этой информацией, чтобы не допускать несанкционированного входа посторонних.

Переход на экранные уведомления предложат только тем пользователям Google, у которых двухфакторная аутентификация уже активирована. Предложение принимать не обязательно - предусмотрена опция сохранения отправки кода через SMS.