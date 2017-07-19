Проходные баллы в БГУИР повысились: самый высокий – 380

17 июля закончился приём документов на бюджетную форму обучения, а с 18 июля на сайте БГУИРа можно найти проходные баллы на все специальности сразу нескольких форм обучения, в том числе дневную бюджетную.

Специальность с самым большим проходным баллом - "Информатика и технологии программирования" – требовала для поступления не менее 380 баллов (из 400 возможных).

По информации KudaPostupat, это самый высокий проходной балл за 7 лет. До этого хватало 373 баллов в 2016 и 370 баллов в 2015 годах. На втором месте "Программное обеспечение информационных технологий" и 371, при этом это даже не проходной, а полупроходной балл. В 2016 году полупроходной балл составлял 363. И на третьем - "Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)" – 370 баллов; в 2016 хватило бы 360).

Чуть менее востребованными оказались "Нанотехнологии и наноматериалы в электронике", хотя и тут средний балл вырос: в 2016 году хватил бы набрать 244 балла для поступления на бюджетную форму обучения, в 2017 уже 258 минимально.