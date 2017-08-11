Названы главные ошибки белорусских интернет-пользователей

Две трети домашних интернет-пользователей из Беларуси никогда не делают резервные копии данных, почти половина – используют только один пароль для входа во все учетные записи. ESETподвела итоги опроса, посвященного распространенным нарушениям компьютерной безопасности.

Белорусским респондентам предложили выбрать все подходящие варианты ответа на вопрос «Какие правила компьютерной безопасности вы нарушаете?». «Законопослушные» пользователи, соблюдающие все без исключения правила, в опросе не участвовали.

Несмотря на громкие эпидемии троянов-шифраторов, самым распространенным нарушением стало отсутствие бэкапов – 67% респондентов никогда не выполняют резервное копирование.

44% респондентов из Беларуси используют один и тот же пароль для входа во все учетные записи. Рискованный подход, поскольку в этом случае взлом электронной почты с большой долей вероятности приведет к «угону» других аккаунтов – на игровых платформах, социальных сетях, онлайн-магазинах и др.

Еще одна распространенная «вредная привычка» – отключать автоматические обновления операционной системы. В этом признались 29% опрошенных.

11% участников опроса, не задумываясь, открывают вложения во всех письмах и переходят по ссылкам. Совершенно напрасно, поскольку спам-рассылка – излюбленный инструмент злоумышленников для распространения вредоносных программ.

Наконец, 3% пользователей легко пополняют френд-ленту в соцсетях, добавляя в друзья всех подряд.

«Похоже, что для некоторых пользователей правила информационной безопасности существуют для того, чтобы их нарушать, – комментирует Алексей Оськин, руководитель отдела технического маркетинга ESET Russia. – Печально, поскольку за базовыми мерами предосторожности – тысячи историй о потерянных данных, опустошенных банковских счетах и взломанных учетных записях. Рекомендация одна – не делайте так, как участники опроса».