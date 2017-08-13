За ночь курс биткоина перешагнул отметку в 4 тысячи долларов

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В ночь на 13 августа курс биткоина установил новый исторический максимум -  более 4 тысяч долларов США за одну единицу. Об этом сообщает портал Coindesk.

За последние 24 часа Bitcoin (BTC) подорожал более чем на 10%. Максимальный показатель, который удалось достигнуть криптовалюте за эти сутки, составил 4,225 долларов США.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд биткоина был поставлен всего неделю назад: в это время стоимость валюты перешагнула отмету в 3 тысячи долларов США.

Напомним, что в августе этого года из-за разногласий с программным обеспечением разработчикам криптовалюты пришлось разделить ее на 2 части: Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCH).

 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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Комментарии

Не, подождём когда дойдёт до 10 000$ и ... обвалится и будет тогда над лохами смеяться.

А если нет - подождём когда дойдёт до 20 000$ и ... обвалится и будет тогда над лохами смеяться.

А если нет - ...

 

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