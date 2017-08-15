YouTube покажет количество зрителей в реальном времени

Крупнейший видеохостинг в мире начал тестировать сервис, который будет показывать реальное количество зрителей видео в данный момент. Надпись "сейчас смотреть" размещается сразу под видео недалеко от общего количества просмотров ролика.

Новая функция пока что доступна ограниченному количеству пользователей в приложении для устройств на Android. Внешне она напоминает привычный счетчик просмотров.

Разработчики предполагают, что нововведение поможет авторам видео оценить вирусность контента. После успешного тестирования новая функция появится у всех пользователей, сообщает Android Police.