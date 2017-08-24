Трампа хотят лишить возможности писать в Twitter

Бывшая сотрудница ЦРУ Валери Плам Уилсон начала акцию по сбору денежных средств на покупку сервиса микроблогов Twitter. Она планирует приобрести соцсеть, после чего сразу же заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа.

Активистка создала кампанию по сбору денег на краудфандинговой платформе. В петиции Уилсон написала, что верит в необходимость лишить Трампа писать в Twitter, так как его публикации способны привести к развязыванию ядерной войны.

За неделю проекту было пожертвовано чуть более шести тысяч долларов. Такими темпами Уилсон вряд ли наберет один миллиард долларов для приобретения контрольного пакета акций компании.

Напомним, что в Twitter недавно отличился еще один политик США. Экс-президент Барак Обама собрал рекордное количество положительных откликов на свою запись и стал автором самого популярного поста в сервисе.