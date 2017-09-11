Крупнейшая торговая сеть США прекратила продавать ПО «Касперского»

Американская сеть магазинов электроники Best Buy прекращает продажу продукции «Лаборатории Касперского». Причиной такого решения стало опасение ритейлера, что «Лаборатория» находится под влиянием российского правительства. Клиенты, которые приобрели в Best Buy продукцию «Лаборатории», могут обменять ее на другие продукты в течение 45 дней, даже если они уже активировали подписку.

Best Buy сообщила изданию Star Tribune, что остановка продаж вызвана «сообщениями СМИ, показаниями на слушаниях в Конгрессе и дискуссией в отрасли» на тему связи «Лаборатории» с российскими спецслужбами. Best Buy не проводила собственного расследования, но «ощутила, что здесь слишком много вопросов, на которые нет ответов».

«Лаборатория» сообщила ресурсу The Verge, что всего лишь стала жертвой международной геополитической борьбы, и что никогда не работала и не будет работать ни на какое правительство. Компания считает, что решение Best Buy может быть пересмотрено в будущем, и что она намерена по-прежнему продавать свою продукцию в США через других партнеров, таких как Amazon или Walmart.