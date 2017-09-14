Трамп приказал удалить ПО «Касперского» из госорганов США

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) приказала американским государственным органам отказаться от использования продукции «Лаборатории Касперского» в своих информационных сетях. Основанием послужило подозрение, что компания находится под влиянием правительства России.

Министерство внутренней безопасности США выпустило директиву, в которой пояснило, что у органов есть 30 дней на обнаружение в своих сетях ПО «Лаборатории», 60 дней — на разработку плана по его удалению, и еще 90 дней — на само удаление. Распоряжение касается только гражданских ведомств, а не Министерства обороны. Однако Пентагон ранее заявлял, что и так не использует продукцию «Лаборатории».

Поясняя причины такого решения, правительство указало, что продукты «Лаборатории» имеют широкий доступ к файлам и повышенным привилегиям в сетях, где они установлены, и это может быть использовано хакерами для атаки. Также в директиве упомянуты связи «Лаборатории» с российской разведкой и особенности российского законодательства, которые позволяют этой разведке требовать от компании сотрудничества и перехватывать данные, проходящие по российским сетям.

Решения «Лаборатории» редко используются в американских госорганах, поэтому потери компании не будут значительными, пишет информационное агентство Reuters. По данным ресурса, в общей сложности госорганы США потратили на закупку ПО «Лаборатории» «несколько сотен тысяч долларов». Однако компания продает свои решения также правительственным подрядчикам и другим разработчикам, которые встраивают их в собственные продукты.