Intetics объявляет набор на бесплатные курсы

Выпускников много, а людей с практическим опытом работы мало. Если вы хотите получить опыт работы на реальных проектах и начать карьеру в крупной IT компании, вас заинтересует новость о том, что Intetics объявляет набор на свои ежегодные бесплатные курсы.

InteticsLab – это интенсивный курс, состоящий из теоретической и практической частей, которые максимально подготовят тебя к работе с реальными.

Преподавать курсы будут PMы и разработчики компании с богатым опытом работы, которые на практике объяснят множество нюансов работы в проектах и помогут начинающим программистам быстрее вникнуть в ее специфику и почувствовать себя уверенно.

Также приятным бонусом, как сказано выше, послужит то, что курсы бесплатные. Разумеется, они предусматривают тестовое задание, но само прохождение курсов ничего не стоит. К тому же, Intetics приглашает успешных выпускников к себе на работу, так что по поводу трудоустройства волноваться тоже не стоит.

В этом году в InteticsLab расскажут все о JavaScript.

Кто подходит для курсов

Студенты последнего курса инженерно-технических факультетов или с уже законченным профильным образованием

Со знанием английский язык на уровне не ниже intermediate (разговорный уровень)

С базовым знанием языков программирования, достаточных для написания простых программных приложений

Вы сможете уделять обучению 4-6 часов в день на протяжении 2-х месяцев, начиная с середины октября 2017

После успешного прохождения обучения вы готовы работать на условиях полной занятости (40 часов в неделю).

Наличие опыта работы в IT-компаниях не обязательно

Как попасть на курсы

Перейти на страницу intetics.com/training/

Cледовать инструкциям

Получить приглашение на собеседование в Intetics

Пройти конкурсный отбор и стать одним из слушателей InteticsLab!

Дедлайн подачи заявок: 13 октября 2017.