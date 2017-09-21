Все многоквартирные дома в Беларуси будут подключены к технологии GPON в 2018 году

Все многоквартирные дома Беларуси будут подключены к технологии GPON до конца 2018 года, сообщил министр связи и информатизации Сергей Попков, пишет БЕЛТА.

"Мы активно работаем, переходим на новые технологии так называемой последней мили - GPON-технологии. До конца 2018 года наш национальный оператор "Белтелеком" всю многоквартирную застройку страны обеспечит оптическими включениями. Это даст возможность в полной мере удовлетворить все запросы на услуги как телефонии и цифрового телевидения, так и передачи данных, включая новую концепцию услуг "Умный дом", - рассказал Сергей Попков. Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, за январь-июнь увеличилось на 300 тыс. Их общее количество на 1 июля 2017 года составило 1,39 млн.

Сергей Попков отметил, что ведется работа над концепцией "Умного города", чтобы объединить все источники информации, которые находятся в объектах гражданского назначения (квартиры, бизнес-центры и иные нежилые помещения), в плане обеспечения передачи телеметрии, ее обработки с последующим выставлением коммерческих расчетов за те или иные услуги.

