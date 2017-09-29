К началу учебного года компания SVEN выпустила компактную пластиковую акустическую USB-систему 2.0 – SVEN 380.

Сдержанная внешность акустики SVEN 380 будет уместна даже в самом строгом офисном интерьере. Это модель в матовом черном корпусе не будет отвлекать на себя внимание, полностью сосредоточившись на своей основной задаче – качественной озвучке аудиофайлов. Несмотря на скромные размеры SVEN 380 выдает довольно неплохие басы – благодаря пассивному излучателю она справится и с озвучкой фильмов, и с музыкальными композициями намного успешнее, чем встроенная акустика ноутбука.

Модель имеет регулятор уровня громкости – он расположен на боковой стороне правой колонки. Питание колонки осуществляется от USB-порта компьютера или адаптера 5V DC, а аудиосигнал колонка получает через кабель 3.5мм minijack.

Новинка уже доступна в розничной продаже.

Особенности SVEN 380: