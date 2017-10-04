Исследование: четверть белорусов мстили экс-работодателям

25% белорусских сотрудников хотя бы раз в карьере сводили счеты с бывшим работодателем – украли рабочие материалы, уничтожили документы или программное обеспечение, обнародовали конфиденциальную информацию. Это выяснила компания ESET, опросив интернет-пользователей.

Респондентам из Беларуси предложили выбрать подходящий вариант ответа на вопрос «Вредили ли вы когда-нибудь бывшим работодателям?».

18% белорусов сообщили, что им доводилось копировать рабочие материалы, клиентские базы, отчеты, планы и другие документы, чтобы потом продать их или использовать на новой работе.

5% участников опроса признались, что они из соображений мести уничтожали документы, переписку или программное обеспечение работодателя при увольнении.

Наконец, 2% опрошенных обнародовали офлайн или онлайн конфиденциальные данные бывшего работодателя в сети.

Наконец, 6% респондентов пользовались недоработками ИТ-специалистов бывшего работодателя – они удаленно заходили на корпоративные ресурсы компании или просматривали рабочую почту после увольнения.

70% участников опроса, по собственному утверждению, не совершали ничего подобного.

Далеко не все инциденты информационной безопасности в компаниях – результат злонамеренных действий, значительная часть нарушений связана с некомпетентными или недобросовестными сотрудниками.

Белорусские участники опроса перечислили действия, разрешенные в их корпоративной сети. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

69% опрошенных могут подключать к рабочим станциям личные флэшки и другие внешние носители. 50% копируют корпоративные документы или делают скриншоты.

45% опрошенных без проблем отправляют корпоративные файлы на личную почту – например, чтобы подумать над проектом на досуге.

70% белорусских респондентов пользуются принтерами, чтобы распечатывать любые документы из корпоративной сети, 50% открывают любые сайты, а 39% самостоятельно определяют, какие программы установить на рабочий компьютер.

Наконец, еще одно потенциальное следствие человеческого фактора – проблема эффективности. По данным ресурса VoucherCodesPro, сотрудники тратят на соцсети в офисе в два раза больше времени, чем дома.

32% участников опроса из Беларуси честно признались, что сидят в соцсетях в течение рабочего дня, хотя их обязанности с этим не связаны. Еще 24% респондентов выполняют в рабочее время сторонние проекты, не имеющие отношения к основному работодателю.

«Общеизвестно, что с бывшими или действующими сотрудниками связано большинство инцидентов информационной безопасности в компаниях, – комментирует Сергей Кузнецов, менеджер по группе продуктов ESET Russia. – Мы представляем новое решение Safetica, предназначенное для защиты от широкого спектра угроз, связанных с человеческим фактором. Safetica предотвращает злонамеренные действия инсайдеров, предотвращает случайные утечки информации, а также решает проблемы продуктивности труда персонала».