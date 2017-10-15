Глава Microsoft назвал ответственных за глобальную вирусную атаку WannaCry

Президент компании Microsoft Брэд Смит полагает, что за вирусом WannaCry, атаковавшим компьютеры по всему миру в мае 2017 года, стоит правительство Северной Кореи. Об этом он рассказал в интервью ITV News.

Смит указал, власти КНДР для осуществления своей атаки воспользовались украденными у Агентства национальной безопасности (АНБ) США «киберинструментами или оружием». Также он добавил, что кибератаки, которые были организованы правительствами разных стран, стали происходить гораздо чаще. Кроме того, эти атаки стали серьезнее.

«Все правительства должны собраться вместе, как это уже было сделано в 1949 году в Женеве, и принять "Цифровую Женевскую конвенцию", в которой будет указано, что кибератаки против гражданских лиц, особенно в мирное время, являются нарушением международного права», — заключил Смит.

Вирус WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) начал активно распространяться 12 мая. Неизвестные хакеры блокировали информацию на компьютерах и требовали выкуп в размере от 300 до 600 долларов. Распространение вируса-вымогателя удалось приостановить случайно спустя сутки. По данным экспертов, глобальная кибератака с использованием вируса WannaCry нанесла ущерб на один миллиард долларов.