Windows 10 Fall Creators Update: что нового?

Релиз обновленного Windows 10 Fall Creators Update состоится 17 октября во всем мире. Это второе обновление Windows 10, адресованное прежде всего творческим людям, но в нем есть масса интересного и для обычных пользователей.

Новый дизайн

Microsoft Fluent Design System фактически создает новый облик Windows. Это масштабное обновление, и понадобится некоторое время, чтобы преобразовать все элементы ОС в соответствии с новой концепцией дизайна. Основой нового дизайна является «акрил» (читай: размытость), который взаимодействует с другими компонентами системы, включая свет, глубину изображения, анимацию, реалистичность материалов и масштабирование.

Story Remix

Приложение «Фото» теперь может автоматически объединить ваши видео и фото в памятные видеоролики (Memories) с кинематографичными переходами, саундтреками и темами. К видео и фото можно теперь добавлять 3D-объекты, что поможет вам создать интересные посты для Facebook.

My people

Новый интерфейс My people экономит время и открывает пользователю доступ к самым частным контактам прямо из панели задач Windows 10.

OneDrive Files On Demand («Предварительные файлы» OneDrive теперь по запросу)

Функция позволит сэкономить место на вашем устройстве, дав вам возможность просматривать файлы по мере необходимости. Вместо того, чтобы загружать все файлы в OneDrive, функция позволит загружать их, когда вам это нужно.

Pick Up Where You Left Off (начните с того места, где остановились)

Функция позволяет начать работу над документом в приложении или на веб-сайте на компьютере, а продолжить, например, на телефоне.

Встроенный выбор эмодзи и новая клавиатура

Появится встроенный инструмент для выбора эмодзи в Windows 10. Чтобы его открыть, необходимо нажать WIN+. или WIN+. Microsoft также добавила прогнозирование эмодзи, новый режим печати одной рукой, улучшенную панель для рукописного ввода и другие новшества в Fall Creators Update. В обновлении также появится новая сенсорная клавиатура, которая поддерживает безотрывный ввод текста.

Windows 10 Fall Creators Update – достаточно большое обновление с точки зрения нового функционала. Microsoft добавила множество небольших улучшений в ОС, ниже список самых существенных изменений: