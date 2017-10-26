Касперский рассказал, как к нему попали секретные файлы АНБ

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский признал факт загрузки на сервера своей компании секретной информации Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Однако это загрузка произошла случайно, и засекреченная информация сразу же была удалена, пояснил он в телефонном интервью агентству Associated Press.

Касперский впервые публично подтвердил факт взаимодействия систем его компании с секретными данными АНБ, пишет издание. Напомним, в октябре несколько крупных американских СМИ написал, что продукция «Лаборатории» была использована для кражи у АНБ данных о государственной обороне США. По информации Wall Street Journal, данные находились на домашнем ПК подрядчика АНБ, где было установлено защитное ПО «Лаборатории Касперского».

Вскоре после этого New York Times сообщила, что информация об инциденте с АНБ была получена американцами от израильских спецслужб, которые смогли проникнуть в сети «Лаборатории» в 2015 г. с помощью шпионского трояна Duqu-2 и обнаружить там следы присутствия данных АНБ.