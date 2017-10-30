В Минске официально открылся флагманский магазин по продаже техники Xiaomi

29 октября официально открылся флагманский магазин по продаже техники Xiaomi сети MI.BY в ТРЦ Galleria Minsk на 4 этаже, собрав единовременно большое количество поклонников прогрессивного китайского бренда. Теперь все его новинки в Беларуси будут появляться именно здесь.

Магазин станет первым в розничной сети MI.BY. Её развитием по всей стране занимается авторизованный представитель Xiaomi в Беларуси - компания ООО «Ми Бай» при поддержке «Техники Успеха».

В планах ООО «Ми Бай» быстро развивать сеть по всей Беларуси. Уже 5 ноября MI.BY откроется и в Гомеле в ТРЦ «Мандарин Плаза». К концу 2018 года по всей стране компания рассчитывает открыть около 15 розничных точек MI.BY.