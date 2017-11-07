Apple предупредила о возможности «прожигания» дисплея в iPhone X

Компания Apple обнародовала рекомендации по использованию передового дисплея Super Retina, которым оснащён флагманский смартфон iPhone X.

Напомним, что в iPhone X используется экран на основе органических светодиодов (OLED). Панель имеет размер 5,8 дюйма по диагонали и обладает разрешением 2436 × 1125 пикселей. Контрастность достигает 1 000 000:1. Передовая система управления цветом постоянно выполняет калибровку, благодаря чему изображение получается ярким и естественным.

Apple отмечает, что дисплей Super Retina поддерживает расширенный динамический диапазон (HDR) с охватом более широкой гаммы тёмного и светлого на фотографиях и в видеозаписях. Благодаря этому оттенки чёрного получаются по-настоящему глубокими, а белого — чистыми и яркими.

Но есть и особенности. Так, если взглянуть на OLED-дисплей под углом, можно заметить незначительные смещения цветов и оттенков. В Apple говорят, что это нормальное явление для OLED-панелей.

Кроме того, «яблочная» империя предупреждает о возможном появлении на экране видимых изменений, вызванных постоянным длительным использованием. «Среди подобных изменений можно отметить такие эффекты, как "остаточное изображение" или "прожигание", когда даже после появления нового изображения на экране видны слабые следы предыдущего. Такое может происходить в крайних случаях, например, если одно и то же высококонтрастное изображение постоянно отображается на дисплее в течение длительных периодов времени», — говорит Apple.

Эффект «прожигания» на OLED-панели Super Retina сведён к минимуму, но Apple всё же рекомендует пользователям предпринять дополнительные меры, чтобы сохранить высокое качество дисплея в течение долгого времени. В частности, компания советует всегда устанавливать новейшую версию операционной системы iOS с улучшениями, использовать функцию «Автояркость», настроить выключение дисплея в режиме простоя смартфона, а также стараться не оставлять на экране статичные изображения при максимальной яркости на долгое время.