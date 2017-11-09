Создатели Pokemon Go работают над похожим проектом во вселенной «Гарри Поттера»

Компания Niantic, прежде всего известная по мобильному хиту Pokemon Go, работает над проектом Harry Potter: Wizards Unite. В нём тоже будет использоваться технология дополненной реальности, а релиз на смартфонах намечен на следующий год.

Информация об этой игре появлялась ещё в прошлом году, в том числе в интервью одного из разработчиков порталу IGN, однако вскоре статья была удалена.

Теперь же разработка официально подтверждена, но подробностей никаких нет. В создании проекта принимают участие издательство Warner Bros. и её подразделение Portkey Games, занимающееся вселенной «Гарри Поттера».

Неизвестно, чем конкретно предстоит заниматься игрокам в Wizards Unite, но портал TechCrunch сообщает, что проект будет во многом похож на Ingress. Там пользователи захватывали порталы, на месте которых в реальном мире располагались достопримечательности, а также делились на фракции и воевали за территории.