В Беларуси хотят открыть первую в ЕАЭС криптовалютную биржу

В Беларуси может появиться первая в ЕАЭС криптовалютная биржа. На сайте будущей биржи запущен обратный отсчет, который показывает, что она начнет работу через 4,5 месяца, то есть весной 2018 года.

Как утверждается на странице, пользователи биржи будут иметь возможность обменивать криптовалюты на фиатные деньги на полностью законных основаниях.

Их может создать так называемый декрет о ПТВ 2.0, который должен подписать президент Беларуси. Сейчас документ преобразовывается в декрет о цифровой трансформации. Согласно летней утечке, часть положений проекта касалась предоставления резидентам ПВТ права на эмиссию криптовалют и операции с ними.

Между тем осенью председатель правления Нацбанка Павел Каллаур ясно дал понять, что вопрос расчета за товары и услуги криптовалютами в нашей стране не рассматривается.

Сейчас на сайте будущей биржи стоит ссылка на «консультативную поддержку Cryptocode. На сайте данной компании утверждается, что она занимается майнингом с 2015 года. Сегодня ей принадлежат майнинговые фермы в Беларуси и Китае. Также Cryptocode оказывает консультационные услуги и занимается продвижением технологии блокчейн и криптовалют. Испольнительным директором заявлен Александр Лобзень.